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दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के लिए केंद्र का ऐतिहासिक फैसला, 'As is, Where is' के आधार पर होगी पक्की

दिल्ली सरकार ‘As-is Where-is’ आधार पर अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने और मालिकाना हक देने की प्रक्रिया को तेज कर रही है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 7, 2026 at 2:31 PM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में दशकों से अनिश्चितता के साए में जी रहे लाखों लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को 'As is, Where is' (जैसा है, जहां है) के आधार पर नियमित करने का बड़ा फैसला लिया है. इस निर्णय से न केवल संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया सुगम होगी, बल्कि दिल्ली के लगभग 50 लाख निवासियों के अपने घर का मालिकाना हक पाने का सपना भी साकार होगा.

मंगलवार को नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दूरगामी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला दिल्ली के शहरी विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा. इस योजना के बारे में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विस्तार से जानकारी दी.

'पीएम उदय' को मिली नई रफ्तार

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के लिए 'पीएम उदय' (PM-UDAY) योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य निवासियों को उनके घरों का मालिकाना हक प्रदान करना था. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी रही और अब तक करीब 40 हजार मकानों का ही नियमितीकरण हो सका था. यह योजना डीडीए के अधीन थी. लेकिन अब नियमितीकरण का काम दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग होगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार आवेदन के 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी की जाएगी. उन्होंने कहा जटिल कागजी कार्रवाई और तकनीकी बाधाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अब पूरी प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है. अब 'As is, Where is' के सिद्धांत को अपनाकर उन बाधाओं को दूर कर दिया गया है, जो पहले बाधा बनी हुई थीं.

अवैध कॉलोनियों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का बयान (ETV Bharat)

1731 में से 1511 कॉलोनियों की चमकेगी किस्मत

सरकार के इस नए मास्टर प्लान के तहत दिल्ली की कुल 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 कॉलोनियों को नियमितीकरण की श्रेणी में शामिल किया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शेष कॉलोनियों पर भी तकनीकी मूल्यांकन के बाद निर्णय लिया जाएगा.

राजस्व विभाग जारी करेगा कन्वेयंस डीड

इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग सक्रिय भूमिका निभाएगा. नई व्यवस्था के तहत, पात्रता पूरी करने वाले निवासियों को विभाग की ओर से कन्वेयंस डीड (Conveyance Deed) जारी की जाएगी. यह दस्तावेज संपत्ति के पूर्ण मालिकाना हक का प्रमाण होगा. प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल इंटरफेस को और मजबूत किया गया है, ताकि आवेदकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्व विभाग को इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

केंद्र के इस फैसले का दिल्ली की राजनीति पर भी गहरा असर देखने को मिल रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से दिल्ली के एक बड़े वोट बैंक पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. भाजपा इसे 'मोदी की गारंटी' के रूप में देख रही है, वहीं दिल्ली सरकार के स्तर पर राजस्व विभाग के माध्यम से इसे लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है. अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों ने इस फैसले का स्वागत किया है. संगम विहार, बुराड़ी और उत्तम नगर जैसे सघन आबादी वाले क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि दशकों से वे 'अवैध' का टैग लेकर जी रहे थे, जो अब हटने जा रहा है.

आगे की राह: विकास और नियोजन

'As is, Where is' के आधार पर नियमितीकरण का अर्थ है कि वर्तमान निर्माण की स्थिति को स्वीकार करते हुए उसे कानूनी मान्यता दी जाएगी. इससे उन हजारों परिवारों को राहत मिलेगी जिनके निर्माण मौजूदा बिल्डिंग बायलॉज के कुछ मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे थे. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों और सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. केंद्र सरकार का यह फैसला केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के हाशिए पर रहने वाले करोड़ों लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की एक मानवीय पहल है. अब देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग कितनी तेजी से कन्वेयंस डीड जारी कर इस योजना के लाभ को धरातल पर उतारता है. आने वाले महीनों में दिल्ली के रियल एस्टेट मार्केट और शहरी परिदृश्य में इसके व्यापक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

एक नजर में प्रमुख लाभ

  • मालिकाना हक: लगभग 50 लाख लोगों को उनके मकानों पर कानूनी अधिकार मिलेगा.
  • ऋण की सुविधा: नियमित होने के बाद निवासी अपने घर पर बैंकों से लोन ले सकेंगे.
  • बुनियादी ढांचा: सड़क, सीवर और बिजली जैसी नागरिक सुविधाओं का विकास तेज गति से होगा.
  • संपत्ति की खरीद-बिक्री: अब इन क्षेत्रों में संपत्तियों की खरीद-बिक्री वैध तरीके से हो सकेगी.

टीओडी पॉलिसी में बदलाव

  • मेट्रो, नमो रेल और रेलवे के 500 मीटर की रेडियस में हो सकेगा विकास.
  • निर्मित और निर्माणाधीन सभी प्रोजेक्ट पर होगा लागू
  • 100 वर्ग मीटर की हाउसिंग को किया जाएगा प्रमोट, हाउसिंग गैप कम होने की उम्मीद
  • अभी तक के 8 हेक्टेयर को टीओडी स्कीम में लाने के नियम में ढील, अब दो हजार वर्ग मीटर में भी हो सकता विकास, एफए आर 65 फीसदी, 100 वर्गमीटर के फ्लैट के लिए.

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