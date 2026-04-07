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दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के लिए केंद्र का ऐतिहासिक फैसला, 'As is, Where is' के आधार पर होगी पक्की

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में दशकों से अनिश्चितता के साए में जी रहे लाखों लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को 'As is, Where is' (जैसा है, जहां है) के आधार पर नियमित करने का बड़ा फैसला लिया है. इस निर्णय से न केवल संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया सुगम होगी, बल्कि दिल्ली के लगभग 50 लाख निवासियों के अपने घर का मालिकाना हक पाने का सपना भी साकार होगा. मंगलवार को नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दूरगामी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला दिल्ली के शहरी विकास के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा. इस योजना के बारे में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विस्तार से जानकारी दी. 'पीएम उदय' को मिली नई रफ्तार उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के लिए 'पीएम उदय' (PM-UDAY) योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य निवासियों को उनके घरों का मालिकाना हक प्रदान करना था. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में इसकी गति अपेक्षाकृत धीमी रही और अब तक करीब 40 हजार मकानों का ही नियमितीकरण हो सका था. यह योजना डीडीए के अधीन थी. लेकिन अब नियमितीकरण का काम दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग होगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार आवेदन के 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी की जाएगी. उन्होंने कहा जटिल कागजी कार्रवाई और तकनीकी बाधाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अब पूरी प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है. अब 'As is, Where is' के सिद्धांत को अपनाकर उन बाधाओं को दूर कर दिया गया है, जो पहले बाधा बनी हुई थीं. अवैध कॉलोनियों को लेकर सीएम रेखा गुप्ता का बयान (ETV Bharat) 1731 में से 1511 कॉलोनियों की चमकेगी किस्मत सरकार के इस नए मास्टर प्लान के तहत दिल्ली की कुल 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 कॉलोनियों को नियमितीकरण की श्रेणी में शामिल किया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शेष कॉलोनियों पर भी तकनीकी मूल्यांकन के बाद निर्णय लिया जाएगा.