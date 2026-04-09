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Explainer: दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में अब ‘जैसा है, जहां है’ होगा नियमित, जानें आपको कैसे मिलेगा मालिकाना हक

अनधिकृत कॉलोनियों की संपत्तियों को अधिकृत करने के लिए वर्ष 2019 में केंद्र सरकार पीएम-उदय योजना (PM-UDAY) लेकर आई थी. एक तरह से वही योजना अब नए फेज में प्रवेश कर रही है. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री के मुताबिक इस योजना के तहत लोगों को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) बिक्री समझौते और कब्जे से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक ट्रांसफर की सुविधा दी जा रही है. मकानों के लिए कन्वेंस डीड और निजी जमीन पर बनी प्रॉपर्टी के लिए ऑथराइजेशन स्लिप जारी की जा रही है. बीते छह वर्षों में अब तक करीब 40 हज़ार कन्वेंस डीड जारी किए जा चुके हैं.

वर्ष 2019 में पीएम उदय योजना के लागू होने में एक बड़ी बाधा अप्रूव्ड लेआउट प्लान की कमी रही है. इसके चलते कई लोग बिल्डिंग प्लान पास नहीं करा पा रहे थे और न ही अपने मौजूदा निर्माण को नियमित करवा पा रहे थे. इसे देखते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब लेआउट प्लान का न होना रेगुलराइजेशन में बाधा नहीं बनेगा. अब डीडीए की जगह दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की भूमिका अहम होगी. नई शर्तों की बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन और रीडिवेलपमेंट के लिए नई शर्तों के तहत इंटरनल सड़कों के लिए 6 मीटर और बाहरी सड़कों के लिए 9 मीटर की जगह छोड़नी होगी. इसके अलावा फ्लोर एरिया रेशियो का कैलकुलेशन मूल प्लाट एरिया के आधार पर होगा, लेकिन इस्तेमाल संशोधित प्लॉट पर किया जाएगा. लेआउट प्लान अब दिल्ली सरकार, डीडीए और एमसीडी का संयुक्त एजेंसी द्वारा सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से तैयार किए जाएंगे.

आमतौर पर किसी कॉलोनी को नियमित करने के लिए उसका नक्शा (ले आउट) पास होना जरूरी होता है. इसमें चौड़ी सड़कें, पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जगह छोड़नी पड़ती है. लेकिन दिल्ली की इन पुरानी कॉलोनियों में निर्माण इतना घना है कि नया नक्शा लागू करना लगभग असंभव था. नया नियम के मुताबिक अब सरकार मौजूदा स्थिति को ही स्वीकार करेगी. यानी आपकी गली जैसी है और आपका मकान जिस स्थिति में है, उसे उसी रूप में नियमित माना जाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली के लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. सालों से लटकी अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की फाइल पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है. मंगलवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि इन कॉलोनियों को 'As is Where is' (जैसा है, जहां है) के आधार पर नियमित किया जाएगा. इसका सीधा मतलब है कि अब कॉलोनियों के ले-आउट प्लान का इंतजार नहीं होगा, बल्कि मौजूदा स्थिति में ही उन्हें मान्यता दी जाएगी. यह छूट केवल उन कॉलोनियों के लिए है जो सरकार द्वारा चिन्हित सूची में शामिल हैं. वन भूमि, एएसआई (ASI) संरक्षित क्षेत्र या यमुना खादर की जमीनों पर बनी अवैध कॉलोनियों को इस योजना में राहत मिलना मुश्किल है.

इस फैसले से दिल्ली के किन लोगों को क्या बड़े फायदे होंगे?

सबसे बड़ा फायदा मालिकाना हक मिलने का है. अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपने घर के आधिकारिक मालिक होंगे, केवल पावर ऑफ अटॉर्नी के भरोसे नहीं रहना होगा. संपत्ति की आधिकारिक रजिस्ट्री (सेल डीड) हो सकेगी, जिससे संपत्ति का कानूनी मूल्य बढ़ जाएगा. अब इन कॉलोनियों के लोग अपने घर के कागजों पर बैंकों से होम लोन या बिजनेस लोन ले सकेंगे. कॉलोनियां नियमित होने के बाद बुनियादी सुविधाएं जैसे सरकार यहां सीवर, पानी की लाइन और पक्की सड़कों के लिए फंड आसानी से जारी कर पाएगी. भविष्य में अगर कोई अपना घर दोबारा बनाना चाहते हैं, तो आप एमसीडी से कानूनी तौर पर नक्शा पास करा सकेंगे.

अनधिकृत कॉलोनियों की स्थिति (ETV Bharat INFO)

क्या यह फैसला व्यवसायिक संपत्तियों (दुकानों) पर भी लागू होगा, उन्हें भी मिलेगा फायदा?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस प्रक्रिया की 22 बड़ी बाधाओं को दूर किया है. ताकि लाखों परिवारों को उनका हक बिना अटके, लटके, भटके मिल सके. साथ ही, 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा. नए प्रावधानों के हिसाब से सभी प्लॉट और इमारतों का लैह यूज रेजिडेंशल माना जाएगा. साथ ही 20 वर्ग मीटर तक की कमर्शल शॉप को भी रेगुलराइज किया जाएगा, बशर्ते उनके पास कम से कम 6 मीटर का रास्ता हो.

दिल्ली में PM UDAY के तहत मालिकाना हक (ETV Bharat)

अनधिकृत संपत्तियों का मालिकाना हक लेने के लिए कैसे आवेदन करना होगा?

नई प्रक्रिया के अनुसार अब आवेदन से लेकर कन्वेयंस डीड जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है, जैसे 7 दिनों में जीआईएस सर्वे रिपोर्ट, 15 दिनों में डिफिशिएंसी रेजोल्यूशन मेमो और 45 दिनों के भीतर कन्वेयंस डीड जारी करना अनिवार्य होगा. साथ ही, पीएम-उदय रजिस्टर का नियमित रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाएगा और एमसीडी द्वारा नियमितीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे. इस योजना के तहत आवेदन 24 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन स्वागम पोर्टल (https://mcdonline.nic.in/swagam) के माध्यम से प्रारंभ होंगे.

आवेदन के लिए अपने पास ये कागजात तैयार रखें (GFX ETV Bharat)

दिल्ली के वर्तमान हालात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग डेढ़ करोड़ की जनसंख्या वाला यह शहर पिछले 20-25 वर्षों में बढ़कर लगभग 3 करोड़ की आबादी तक पहुंच गया है. आज दिल्ली में हजारों अनधिकृत कॉलोनियां, लगभग 675 झुग्गी बस्तियां और 350 से अधिक गांव हैं, जहां लंबे समय तक असंगठित एवं अव्यवस्थित विकास होता रहा. पूर्ववर्ती सरकारों ने इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप आज ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि इन क्षेत्रों को हटाकर पुनर्वास करना भी व्यावहारिक नहीं रह गया है. प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए MCD ने SWAGAM पोर्टल शुरू किया है, जहां आवेदन किया जा सकता है. आवेदक को अपनी कॉलोनी, वॉर्ड और जोन कर चयन करना होगा और लॉगइन करनी होगी। जिन मामलों में CD/AS जारी हो चुकी है. उनके आवेदन सीधे प्रोसेस किए जाएंगे, जबकि अन्य मामलों को DDA पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा. 24 अप्रैल से SWAGAM पर उन मामलों के आवेदन स्वीकार होंगे, जिनमें कन्वेयन्स हीडय ऑथराइजेशन स्लिप जारी हो चुकी है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर (Social Media)

आवेदन की प्रक्रिया: कैसे मिलेगा अधिकार, किन दस्तावेज की होगी जरूरत

केंद्र सरकार के 'पीएम-उदय' (PM-UDAY) पोर्टल के माध्यम से ही इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. सबसे पहले 24 अप्रैल से ऑनलाइन स्वागम पोर्टल (https://mcdonline.nic.in/swagam) के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. एजेंसी आपके घर का सर्वे करेगी और उसकी भौगोलिक स्थिति दर्ज करेगी. आपको पुराने कागजात जैसे GPA, एग्रीमेंट टू सेल, बिजली बिल, कब्जा पत्र आदि पोर्टल पर अपलोड करने होंगे. उसके बाद निर्धारित मामूली पेनाल्टी या कन्वर्जन चार्ज जमा करना होगा. सत्यापन के बाद आपको मालिकाना हक का प्रमाण पत्र और कन्वेयंस डीड मिल जाएगी, जिसे आप सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं.

दिल्ली में कितनी है अनधिकृत कॉलोनियां (GFX ETV Bharat)

आवेदन के लिए अपने पास ये कागजात तैयार रखें

कब्जा पत्र (पोजेशन लेटर) और पुराने सेल एग्रीमेंट.

पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) की कड़ियां (डॉक्यूमेंट चेन).

बिजली का बिल (यह कब्जे का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है).

पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड)

संपत्ति की फोटो और सीमा रेखा का विवरण.



"अब केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर इन कॉलोनियों के समग्र और सुनियोजित विकास की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे, जिससे यहां रहने वाले लोगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं और जीवन स्तर मिल सकेगा. कॉलोनियों में सुविधाओं के अभाव के कारण इन क्षेत्रों के निवासियों को लंबे समय से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 800 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है, जिसका उपयोग इन कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा. अब केंद्र सरकार के ऐतिहासिक निर्णय ने इन कॉलोनियों में विकास और यहां के निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. दिल्ली में कुल 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में से 1511 कॉलोनियों का नियमितीकरण ‘जैसा है, जहां है’ (As-is Where-is) आधार पर किया जाएगा. इस प्रक्रिया में लेआउट प्लान की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी और सभी भूखंडों और भवनों का उपयोग आवासीय माना जाएगा. लगभग 45 लाख लाभार्थी इस पूरी योजना से लाभान्वित होंगे." - रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली

शहरी मामलों के जानकार व एमसीडी की निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ममगांई का कहना है कि वर्ष 2019 से आरंभ पीएम-उदय, के माध्यम से अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के स्वामित्व अधिकार के छल के प्रति निरुत्साहित रहने व डीडीए की विफलता के चलते पिछले सात वर्ष में मात्र 40,000 लोगों ने ही स्वामित्व लिया वह भी पार्टी के दबाव में भाजपा कार्यकर्त्ताओं ने लिया. अब इसे नए रंग रुप में प्रस्तुत कर, डीडीए की जगह दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को दिया गया है. 1731 अनधिकृत कॉलोनी का नियमितीकरण करने के अपने एक और वादे से सरकार पलटी मार रही है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

कॉलोनियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया

उन्होंने कहा कि वर्ष 1983 में केन्द्र सरकार द्वारा नियमन के लिए प्रस्तावित 607 अनधिकृत कॉलोनियों की सूची 1731 पहुंच गई है, दिसम्बर 1993 में मदन लाल खुराना नीत भाजपा सरकार ने 1071 कॉलोनियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया शुरु की, अक्टूबर 2008 में तत्कालीन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के नाम पर छत्रसाल स्टेडियम में एक विशाल रैली का आयोजन कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हाथों अंतरिम (प्रोविजनल) प्रमाण पत्र वितरित कराए. 29 दिसम्बर 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कैबिनेट ने कट-ऑफ डेट 31 मार्च 2002 से बढ़ा कर 1 जून 2014 तक बसी हुई दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की थी, लेकिन अनिधिकृत कालोनियों के निवासी नियमित होने की अधिसूचना का इंतजार करते रह गए. अनिधिकृत कालोनियों को नियमित करने की बजाए वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व 6 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आखिरी केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम-उदय के नाम से स्वामित्व अधिकारों के नियमितीकरण के लिए कागज व धनराशि लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी.

शहरी मामलों के जानकार जगदीश ममगांई (GFX ETV Bharat)

स्थायी समाधान देने के प्रति कोई संजीदा नहीं

पहले भी 50 लाख लोगों के लाभान्वित होने का दावा किया गया. परन्तु पिछले सात वर्ष में मात्र 40,000 लोगों ने ही स्वामित्व लिया वह भी पार्टी के दबाव में भाजपा कार्यकर्त्ताओं ने लिया. बीते 43 साल में एक भी अनधिकृत कॉलोनी नियमित नहीं हुई. अलबत्ता यूपीए सरकार द्वारा वर्ष 2007 में 8 फरवरी 2007 तक निर्मित अवैध निर्माणों को एक वर्ष तक तोड़फोड़ रोकने संबंधी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विशेष प्रावधान) अधिनियम को अधिसूचित किया गया. जिसे तबसे वर्ष 2011 तक एक वर्ष और उसके उपरान्त तीन-तीन वर्ष के लिए इस अधिनियम को विस्तार दिया जाता रहा, अभी इसे 31 दिसम्बर 2026 तक विस्तार दिया गया है. पूर्ववर्त्ती यूपीए सरकार हो या वर्तमान एनडीए सरकार सभी अधिनियम विस्तार कर तोड़फोड़ की लटकी तलवार से अस्थायी राहत दिए जा रहे हैं पर स्थायी समाधान देने के प्रति कोई संजीदा नजर नहीं आता है." -जगदीश ममगांई- शहरी मामलों के जानकार व एमसीडी की निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष

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