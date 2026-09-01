रिजर्व कोच में अनऑथराइज्ड यात्रियों से परेशानी, अपनी सीट पर भी सफर मुश्किल
आरक्षित सीटों पर बैठे यात्री रेल मदद एप पर शिकायतें करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा.
Published : September 1, 2026 at 12:37 PM IST
कोटा: त्योहार और छुट्टियों में आरक्षित टिकट लेकर भी यात्रियों को अपनी सीट पर सफर करने में परेशानी हो रही है. स्लीपर और सेकंड सिटिंग ही नहीं, अब एसी कोचों में भी अनऑथराइज्ड यात्री पहुंच जा रहे हैं. बड़ी संख्या में होने पर उन्हें कुछ कहा नहीं जाता, रेल मदद पर शिकायत के बावजूद समाधान नहीं मिल पाता.
कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि त्योहार और सीजन में शिकायतें बढ़ जाती हैं, जिनका त्वरित समाधान किया जा रहा है. अनऑथराइज्ड यात्रियों को आरपीएफ के जरिए दूसरे कोच में भेजा जाता है, टिकट चेकिंग स्टाफ जुर्माना लगा रहा है, नए नियमों के तहत भी जुर्माना लिया जा रहा है और सख्ती बढ़ाने की तैयारी है. अतिरिक्त भीड़ के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं.
एसी हो या स्लीपर, कोई कोच अछूता नहीं: यात्री जसप्रीत सिंह सैनी ने शिकायत की कि वे ट्रेन नंबर 12926 पश्चिम एक्सप्रेस के थर्ड एसी में सफर कर रहे थे, लेकिन जनरल के यात्री बड़ी संख्या में घुस गए, जिससे परेशानी हुई. सवाल उठाया कि आरपीएफ और टीटीई क्या कर रहे हैं? नंदित नामा ने बताया कि स्लीपर कोच में जनरल और वेटिंग वाले यात्री चढ़ गए, टॉयलेट जाना भी मुश्किल हो गया. सक्षम ने बताया कि 12904 गोल्डन टेंपल मेल में भीड़ थी. उदयपुर निवासी डॉ. कुंजन आचार्य ने कहा कि मेवाड़ एक्सप्रेस में दिल्ली से चलने पर अप-डाउन करने वाले रिजर्व कोच में बैठ जाते हैं, जबरन जगह मांगते हैं, दो घंटे तक टॉयलेट तक जाना मुश्किल होता है. रेलवे को शटल चलानी चाहिए या टाइम बदलना चाहिए.
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कई ट्रेनों में समस्या: कोटा से रतलाम, दिल्ली और जयपुर रूट पर ज्यादा दिक्कत है. अधिक प्रभावित ट्रेनें हैं: 12963/12964 मेवाड़ एक्सप्रेस, 12904/12903 गोल्डन टेंपल मेल, 19020/19019 हरिद्वार-बांद्रा टर्मिनस, 12926 पश्चिम एक्सप्रेस, 12182 दयोदय एक्सप्रेस, 12465/12466 इंदौर-जोधपुर, 19037 अवध एक्सप्रेस.
कहां ज्यादा समस्या: त्योहारों पर दिल्ली-मथुरा के बीच राखी, होली, दिवाली, जन्माष्टमी पर भीड़ बढ़ती है. जयपुर-सवाई माधोपुर-कोटा के बीच वीकेंड पर, कोटा-रतलाम के बीच छुट्टियों में, महाशिवरात्रि-सावन में कोटा-नागदा-उज्जैन और चित्तौड़गढ़-कोटा के बीच, नवरात्र में कोटा-इंद्रगढ़ और सवाई माधोपुर-इंद्रगढ़ के बीच समस्या बढ़ जाती है.
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यात्री बेहाल, रेलवे बेबस: रेल मदद एप पर लंबी शिकायतें आ रही हैं, अधिकांश जगह यात्रियों को उतारा नहीं जाता, भीड़ के कारण आरपीएफ स्टाफ कोच तक नहीं पहुंच पाता. दिवाली, होली, राखी पर मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा से मथुरा होते हुए बिहार-यूपी जाने वाली ट्रेनें ओवरक्राउडेड आती हैं, वेटिंग टिकट वाले भी घुस जाते हैं, संख्या इतनी कि जनरल में भी एडजस्ट नहीं हो पाते. कोटा में कम स्टॉपेज के कारण स्टाफ कुछ नहीं कर पाता. मेवाड़ एक्सप्रेस में रोज दिल्ली के पास से मथुरा तक अप-डाउनर रिजर्व कोच में चढ़ जाते हैं.
ज्यादा प्रभावित सेक्शन: दिल्ली-मथुरा के बीच पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, कोसीकलां; जयपुर-सवाई माधोपुर के बीच दुर्गापुरा, वनस्थली, ईसरदा, चौथ का बरवाड़ा, निवाई; सवाई माधोपुर-गंगापुर सिटी, श्री महावीरजी, बयाना; नागदा-कोटा में रामगंजमंडी, भवानीमंडी.