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रिजर्व कोच में अनऑथराइज्ड यात्रियों से परेशानी, अपनी सीट पर भी सफर मुश्किल

कोटा: त्योहार और छुट्टियों में आरक्षित टिकट लेकर भी यात्रियों को अपनी सीट पर सफर करने में परेशानी हो रही है. स्लीपर और सेकंड सिटिंग ही नहीं, अब एसी कोचों में भी अनऑथराइज्ड यात्री पहुंच जा रहे हैं. बड़ी संख्या में होने पर उन्हें कुछ कहा नहीं जाता, रेल मदद पर शिकायत के बावजूद समाधान नहीं मिल पाता.

कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि त्योहार और सीजन में शिकायतें बढ़ जाती हैं, जिनका त्वरित समाधान किया जा रहा है. अनऑथराइज्ड यात्रियों को आरपीएफ के जरिए दूसरे कोच में भेजा जाता है, टिकट चेकिंग स्टाफ जुर्माना लगा रहा है, नए नियमों के तहत भी जुर्माना लिया जा रहा है और सख्ती बढ़ाने की तैयारी है. अतिरिक्त भीड़ के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं.

रेलवे को भेजी गई शिकायत (ETV Bharat Kota)

एसी हो या स्लीपर, कोई कोच अछूता नहीं: यात्री जसप्रीत सिंह सैनी ने शिकायत की कि वे ट्रेन नंबर 12926 पश्चिम एक्सप्रेस के थर्ड एसी में सफर कर रहे थे, लेकिन जनरल के यात्री बड़ी संख्या में घुस गए, जिससे परेशानी हुई. सवाल उठाया कि आरपीएफ और टीटीई क्या कर रहे हैं? नंदित नामा ने बताया कि स्लीपर कोच में जनरल और वेटिंग वाले यात्री चढ़ गए, टॉयलेट जाना भी मुश्किल हो गया. सक्षम ने बताया कि 12904 गोल्डन टेंपल मेल में भीड़ थी. उदयपुर निवासी डॉ. कुंजन आचार्य ने कहा कि मेवाड़ एक्सप्रेस में दिल्ली से चलने पर अप-डाउन करने वाले रिजर्व कोच में बैठ जाते हैं, जबरन जगह मांगते हैं, दो घंटे तक टॉयलेट तक जाना मुश्किल होता है. रेलवे को शटल चलानी चाहिए या टाइम बदलना चाहिए.

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