अघोषित बिजली कटौती और किसानों से दुर्व्यवहार, विधायक भावना बोहरा ने जेई को लगाई फटकार
कबीरधाम में अघोषित बिजली कटौती को लेकर विधायक भावना बोहरा का गुस्सा फट पड़ा. विधायक ने सब स्टेशन केंद्र पहुंचकर जेई को फटकार लगाई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 7, 2026 at 2:45 PM IST
कबीरधाम : कबीरधाम क्षेत्र में लंबे समय से जारी अघोषित बिजली कटौती और किसानों के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों कथित दुर्व्यवहार की शिकायतों के बाद पंडरिया विधायक भावना बोहरा रामपुर विद्युत उपकेंद्र (सब स्टेशन) पहुंचीं. जहां उन्होंने मौके पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान विधायक ने किसानों और उपभोक्ताओं से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित जूनियर इंजीनियर (जेई) सौरभ कुमार को लापरवाही और शिकायतों के निराकरण में ढिलाई को लेकर कड़ी फटकार लगाई. इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विधायक की सक्रियता की क्षेत्र में व्यापक चर्चा हो रही है.
खरीफ की फसल के लिए पानी जरुरी
विधायक भावना बोहरा ने कहा कि वर्तमान समय खरीफ फसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है। ऐसे में बार-बार होने वाली अघोषित बिजली कटौती से किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है.
यदि बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का दायित्व है कि वे शिकायतों को गंभीरता से सुनें और उनका समय पर समाधान करें, न कि उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करें- भावना बोहरा, विधायक
वरिष्ठ अधिकारियों से की चर्चा
निरीक्षण के दौरान किसानों और स्थानीय नागरिकों ने विधायक को अघोषित बिजली कटौती, लो-वोल्टेज और विभागीय कर्मचारियों के व्यवहार से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया. शिकायतों के बाद विधायक ने वरिष्ठ अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर पूरी स्थिति की जानकारी दी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिलाए.
विधायक ने स्पष्ट कहा कि किसानों और आम उपभोक्ताओं की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए.उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतें दोबारा सामने आईं तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध शासन स्तर पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी.निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में किसान एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे.
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