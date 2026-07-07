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अघोषित बिजली कटौती और किसानों से दुर्व्यवहार, विधायक भावना बोहरा ने जेई को लगाई फटकार

कबीरधाम : कबीरधाम क्षेत्र में लंबे समय से जारी अघोषित बिजली कटौती और किसानों के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों कथित दुर्व्यवहार की शिकायतों के बाद पंडरिया विधायक भावना बोहरा रामपुर विद्युत उपकेंद्र (सब स्टेशन) पहुंचीं. जहां उन्होंने मौके पर बिजली आपूर्ति की व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान विधायक ने किसानों और उपभोक्ताओं से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित जूनियर इंजीनियर (जेई) सौरभ कुमार को लापरवाही और शिकायतों के निराकरण में ढिलाई को लेकर कड़ी फटकार लगाई. इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विधायक की सक्रियता की क्षेत्र में व्यापक चर्चा हो रही है.

खरीफ की फसल के लिए पानी जरुरी

विधायक भावना बोहरा ने कहा कि वर्तमान समय खरीफ फसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति की आवश्यकता है। ऐसे में बार-बार होने वाली अघोषित बिजली कटौती से किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है.

अघोषित बिजली कटौती और किसानों से दुर्व्यवहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)