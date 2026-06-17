Mehandipur Balaji : बिजली संकट पर व्यापारियों ने जताई नाराजगी, SDM को सौंपा ज्ञापन
व्यापारियों का कहना था कि डिस्कॉम को यहां से करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है. इसके बावजूद बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं है.
Published : June 17, 2026 at 5:03 PM IST
दौसा: धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती और बिना पूर्व सूचना के बार-बार लिए जा रहे शटडाउन से व्यापारियों में भारी नाराजगी है. बिजली अव्यवस्था से परेशान व्यापारियों ने बुधवार को टोडाभीम उपखंड अधिकारी अमन चौधरी को ज्ञापन सौंपकर कस्बे में नियमित, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की. ज्ञापन देने के लिए कस्बे के बड़ी संख्या में व्यापारी टोडाभीम एसडीएम कार्यालय पहुंचे.
व्यापार मंडल के पदाधिकारी सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया. इसमें व्यापारियों ने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी देश के प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थलों में से एक है. यहां सैकड़ों धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस, विश्राम गृह, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं. इनकी व्यवस्था सुचारू बिजली आपूर्ति पर निर्भर करती है.
व्यापारियों का कहना था कि पिछले कुछ समय से कस्बे में बिना किसी पूर्व सूचना के कई बार बिजली आपूर्ति बाधित की जा रही है. दिन में बार-बार होने वाली कटौती और लंबे समय तक चलने वाले शटडाउन के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं. होटल, धर्मशाला और रेस्टोरेंट संचालकों को विशेष रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. श्रद्धालुओं को भी असुविधा झेलनी पड़ रही है.
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डिस्कॉम को मिलता है करोड़ों का राजस्व: व्यापारियों का कहना था कि मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र से डिस्कॉम को प्रतिमाह करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है. इसके बावजूद आस्थाधाम में विद्युत आपूर्ति की समुचित और स्थायी व्यवस्था नहीं होना चिंताजनक है. उनका कहना था कि बिजली की अव्यवस्थित व्यवस्था का सीधा असर धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है. व्यापारियों ने मांग की कि यदि किसी कारणवश शटडाउन लेना आवश्यक हो तो उसकी पूर्व सूचना दी जाए तथा अनावश्यक और बार-बार होने वाली कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए. साथ ही विद्युत ढांचे को मजबूत कर भविष्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए.
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बिजली आपूर्ति सुधारने का दिया भरोसा: एसडीएम अमन चौधरी ने व्यापारियों की समस्याएं गंभीरता से सुनते हुए ज्ञापन स्वीकार किया और जल्द समाधान का आश्वासन दिया. उन्होंने मौके पर ही संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारियों को व्यापारियों की शिकायतों से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. एसडीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यापारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. ज्ञापन सौंपने के दौरान कस्बे के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे.