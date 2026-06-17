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Mehandipur Balaji : बिजली संकट पर व्यापारियों ने जताई नाराजगी, SDM को सौंपा ज्ञापन

एसडीएम को ज्ञापन देते मेहंदीपुर बालाजी के व्यापारी ( ETV Bharat Dausa )