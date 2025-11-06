ETV Bharat / state

पिता का हुआ देहांत तो वियोग में तड़प उठा पुत्र, अर्थी के सामने त्याग दिए प्राण

ऋषिकेश: तीर्थ नगरी ऋषिकेश में एक ऐसी घटना हुई है जिससे यहां का आम जन मानस गमगीन होने के साथ ही हक्का-बक्का रह गया है. 84 साल के एक शख्स कई दिन से बीमार थे. उनका एक बड़े अस्पताल में इलाज चल रहा था. अचानक वो चल बसे. इसी दौरान एक और दुखद घटना हो गई.

पुत्र ने पिता के वियोग में त्यागे प्राण: आज के समय में भी पुत्र ऐसे हैं जो पिता के वियोग ने प्राण तक त्याग दे रहे हैं. शायद यह सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सच ऋषिकेश में साबित हुआ है. यहां एक युवक ने पिता के वियोग में अपने प्राण भी त्याग दिए.

ऋषिकेश के हनुमंत पुरम की घटना: हनुमंत पुरम गंगानगर ऋषिकेश में लेन नंबर 4 निवासी वेद प्रकाश कपूर (84) का स्वास्थ्य पिछले एक माह से खराब चल रहा था. वो एम्स ऋषिकेश में भर्ती थे. उनका काफी इलाज चला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. बुधवार को उनकी इलाज के दौरान ही मृत्यु हो गई. परिजन उनके शव को घर ले आए.