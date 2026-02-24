ETV Bharat / state

ट्रेन से कटकर युवक की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला

रेलवे चौकी ऊना के इंचार्ज सुरेंद्र ने बताया, 'प्रारंभिक तौर पर मामला ट्रेन से टकराने का प्रतीत हो रहा है. हालांकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट पुष्टि हो सकेगी'.

ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना रेलवे स्टेशन के नजदीक अरनियाला गांव में जनशताब्दी ट्रेन की चपेट में आने से 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान गौरव पुत्र जसवंत सिंह के रूप में हुई है. जो गांव बसोली का निवासी था. रेलवे पुलिस ने शव का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया. साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि युवक ट्रैक किनारे कैसे पहुंचा?

जानकारी के मुताबिक सोमवार रात करीब पौने 10 बजे जनशताब्दी ट्रेन नई दिल्ली से ऊना आ रही थी. ऊना रेलवे से ठीक पहले अरनियाला गांव में एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी सूचना ट्रेन के लोको पायलट ने स्टेशन मास्टर ऊना द्वारा दी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे पुलिस ऊना की टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई.

पुलिस दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की. प्रारंभिक जांच के दौरान मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी, जिसके चलते पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किए. कड़ी मशक्कत के बाद मृतक की शिनाख्त गौरव निवासी बसोली के रूप में हुई.

ये भी पढ़ें: नेपाली मजदूर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मामूली नोकझोंक में दो लोगों ने की बेरहमी से हत्या