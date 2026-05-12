'बिजली-पानी का कनेक्शन नहीं दिया तो परिवार सहित कर लूंगी आत्मदाह', ऊना में महिला की चेतावनी से मचा हड़कंप
पीड़ित महिला का आरोप है कि उनके घर का बिजली और पानी का कनेक्शन जबरन काट दिया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 2:15 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित एक परिवार की पीड़ा अब प्रशासन के दरवाजे तक पहुंच गई है. नगर परिषद संतोषगढ़ के वार्ड नंबर-5 में रहने वाली एक महिला ने परिवार सहित आत्मदाह की चेतावनी देकर प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा दिया है. महिला सोमवार को अपने पति और दो बच्चों के साथ डीसी कार्यालय पहुंची और उपायुक्त के सामने अपनी आपबीती सुनाते हुए जल्द समाधान की मांग की.
'दो महीने से अंधेरे में जी रहा परिवार'
पीड़ित महिला सुनीता देवी का आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते उनके जेठ और सास ने जबरन उनके घर का बिजली और पानी कनेक्शन कटवा दिया. इसके बाद से पूरा परिवार पिछले करीब दो महीने से बेहद मुश्किल हालात में रह रहा है. भीषण गर्मी के बीच बिजली न होने से रातें अंधेरे में गुजर रही हैं, जबकि पानी के लिए परिवार को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है.
स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे
सुनीता देवी ने बताया कि बिजली न होने का सबसे ज्यादा असर उनके बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है. मजबूरी में बच्चे रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं. महिला का कहना है कि वहां हर समय किसी हादसे का डर बना रहता है, लेकिन परिवार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. उन्होंने कहा कि बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के बिना सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो चुका है.
दिहाड़ी मजदूरी से चल रहा घर
परिवार आर्थिक रूप से भी कमजोर है. महिला के पति दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह घर का खर्च चला रहे हैं. पानी के लिए पड़ोसियों और अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. महिला का आरोप है कि कई बार संबंधित अधिकारियों और विभागों से शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला.
संपत्ति विवाद बना बड़ी परेशानी
जानकारी के मुताबिक, पूरा परिवार एक ही मकान में रहता है. मकान के निचले हिस्से में महिला की सास और जेठ का परिवार रहता है, जबकि सुनीता देवी अपने पति और बच्चों के साथ ऊपर बने कमरों में रहती हैं. मकान और जमीन के दस्तावेज सास के नाम होने के कारण महिला अलग से नया बिजली कनेक्शन भी नहीं ले पा रही है. ऐसे में परिवार के सामने घर छोड़ने या बिना सुविधाओं के रहने जैसी स्थिति बन गई है.
महिला ने दी आत्मदाह की चेतावनी
सुनीता देवी ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द बिजली और पानी की सुविधा बहाल नहीं हुई तो वह परिवार सहित आत्मदाह करने को मजबूर होंगी. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी. महिला की इस चेतावनी के बाद प्रशासनिक हलकों में भी हड़कंप मच गया.
प्रशासन ने दिए जांच के आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. डीसी ने कहा कि संबंधित विभागों और एसडीएम को मामले की जांच कर जल्द समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि परिवार को किसी भी हालत में जरूरी सुविधाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा.
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