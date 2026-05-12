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'बिजली-पानी का कनेक्शन नहीं दिया तो परिवार सहित कर लूंगी आत्मदाह', ऊना में महिला की चेतावनी से मचा हड़कंप

ऊना में महिला ने दी आत्मदाह की चेतावनी ( ETV BHARAT )

ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित एक परिवार की पीड़ा अब प्रशासन के दरवाजे तक पहुंच गई है. नगर परिषद संतोषगढ़ के वार्ड नंबर-5 में रहने वाली एक महिला ने परिवार सहित आत्मदाह की चेतावनी देकर प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा दिया है. महिला सोमवार को अपने पति और दो बच्चों के साथ डीसी कार्यालय पहुंची और उपायुक्त के सामने अपनी आपबीती सुनाते हुए जल्द समाधान की मांग की.

'दो महीने से अंधेरे में जी रहा परिवार'

पीड़ित महिला सुनीता देवी का आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते उनके जेठ और सास ने जबरन उनके घर का बिजली और पानी कनेक्शन कटवा दिया. इसके बाद से पूरा परिवार पिछले करीब दो महीने से बेहद मुश्किल हालात में रह रहा है. भीषण गर्मी के बीच बिजली न होने से रातें अंधेरे में गुजर रही हैं, जबकि पानी के लिए परिवार को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है.

स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे

सुनीता देवी ने बताया कि बिजली न होने का सबसे ज्यादा असर उनके बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है. मजबूरी में बच्चे रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं. महिला का कहना है कि वहां हर समय किसी हादसे का डर बना रहता है, लेकिन परिवार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. उन्होंने कहा कि बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के बिना सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो चुका है.

दिहाड़ी मजदूरी से चल रहा घर

परिवार आर्थिक रूप से भी कमजोर है. महिला के पति दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह घर का खर्च चला रहे हैं. पानी के लिए पड़ोसियों और अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. महिला का आरोप है कि कई बार संबंधित अधिकारियों और विभागों से शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला.

संपत्ति विवाद बना बड़ी परेशानी