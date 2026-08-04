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विजिलेंस टीम ने PWD जेई को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, ठेकेदार से की थी पैसों की डिमांड

भवन निर्माण का बिल पास करने को लेकर ठेकेदार में घूस मांगने वाला PWD जेई को विजिलेंस टीम ने दबोचा.

ऊना में PWD जेई रिश्वत लेते गिरफ्तार
ऊना में PWD जेई रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 10:05 PM IST

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ऊना: भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने ऊना में एक बड़ी कार्रवाई की है. विजिलेंस टीम ने लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिसिटी विंग में तैनात कनिष्ठ अभियंता (जेई) को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि एक भवन निर्माण कार्य से संबंधित बिल को पास करने के एवज में जेई ने ठेकेदार से 8 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी.

विजिलेंस के डीएसपी फिरोज खान ने बताया, "विभाग को एक ठेकेदार द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप लगाया गया और लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद सरकारी विभागों में हड़कंप का माहौल है और विजिलेंस भ्रष्टाचार के मामलों पर लगातार कड़ी नजर बनाए हुए है".

ऊना में PWD जेई रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?

जिला मुख्यालय ऊना स्थित लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिसिटी विंग के उपमंडल कार्यालय में मंगलवार दोपहर हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. विजिलेंस की टीम ने विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता (जेई) प्रवेश कुमार को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के अनुसार एक ठेकेदार ने हाल ही में भवन से संबंधित कार्य पूरा किया था, जिसका भुगतान विभाग से होना था. आरोप है कि बिल को क्लियर करने के लिए कनिष्ठ अभियंता प्रवेश कुमार ने ठेकेदार से 8 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की. ठेकेदार ने रिश्वत देने के बजाय पूरे मामले की शिकायत हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो से कर दी. शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस के डीएसपी फिरोज खान के नेतृत्व में टीम ने पूरे मामले की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप की योजना तैयार की.

मंगलवार को विजिलेंस के निर्देशानुसार ठेकेदार तय समय पर आरोपी जेई के कार्यालय पहुंचा और उसे रिश्वत की राशि सौंप दी. जैसे ही आरोपी ने पैसे अपने कब्जे में लिए, पहले से घात लगाए विजिलेंस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान विजिलेंस टीम ने रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली और मौके पर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की. इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी गई. विजिलेंस अब यह भी जांच कर रही है कि कहीं इस प्रकार की शिकायतें पहले भी तो सामने नहीं आई थीं और मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं है.

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