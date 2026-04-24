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हिमाचल में गर्दन पर गंडासा रखकर ठेके पर हुई लूट की वारदात, ग्राहक बनकर आए थे लुटेरे

हिमाचल में लूटा शराब का ठेका ( ETV Bharat )

ऊना: हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं. प्रदेश में हो रही आपराधिक गतिविधियां लड़खड़ाती कानून व्यवस्था की ओर इशारा करती हैं. अब जिला ऊना के तहत आते त्यूड़ी गांव में वीरवार रात अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए. यहां चार अज्ञात नकाबपोश युवकों ने धारदार हथियारों के बल पर एक शराब के ठेके में घुसकर लूटपाट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं. जानकारी के अनुसार, यह घटना वीरवार रात करीब 10:45 बजे की है. उस समय ठेके पर तैनात सेल्समैन विनोद कुमार अपनी दिनभर की बिक्री का हिसाब-किताब कर रहे थे और दुकान बंद करने की तैयारी में थे. इसी दौरान दो वाहनों (एक मोटरसाइकिल और एक सफेद रंग की स्कूटी) पर सवार होकर चार युवक ठेके के बाहर पहुंचे. इन सभी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरों पर रुमाल बांध रखे थे. ग्राहक बनकर वारदात को दिया अंजाम लुटेरों ने बेहद शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया. पहले उन्होंने ग्राहक बनकर सेल्समैन से बीयर की कैन मांगी, जैसे ही विनोद कुमार फ्रिज से बीयर निकालने के लिए पीछे मुड़े, दो युवक तेजी से ठेके के अंदर घुस आए. इनमें से एक युवक के पास गंडासा (धारदार हथियार) था, जिसे उसने तुरंत सेल्समैन की गर्दन पर टिका दिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी. गल्ले से लूटी नगदी