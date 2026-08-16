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4 दिन बाद हुआ सड़क हादसे का खुलासा, आवारा सांड नहीं ट्रक चालक की थी लापरवाही

ऊना: टाहलीवाल थाना क्षेत्र के नंगल खुर्द में 11 अगस्त को हुए सड़क हादसे में बाइक सवार प्रशांत चौधरी (26) की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है. हादसे के चार दिन बाद सामने आए प्रत्यक्षदर्शी के बयान से पुलिस को पता चला कि बाइक को पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी थी. शुरुआती जांच में हादसे का कारण आवारा सांड से टकराना बताया गया था.

11 अगस्त की रात करीब 8:15 बजे प्रशांत चौधरी बाइक से हरोली की ओर जा रहा था. नंगल खुर्द में सड़क पर आवारा सांड आने पर उसने बाइक बाईं ओर रोक ली। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बाइक सवार सांड से टकराकर सड़क पर गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोट लगी. उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. ट्रक चालक मौके से फरार हो गया.

मामले में 13 अगस्त को मृतक के ताया ने दोबारा जांच की मांग की. इसके बाद लालसिंगी निवासी 72 वर्षीय ब्रह्मानंद पुलिस के सामने आए. उन्होंने बताया कि मैंने हादसा अपनी आंखों से देखा था, जहां ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी थी. उन्हें तीन-चार दिन बाद पता चला कि बाइक सवार की मौत हो गई है. इसके बाद उन्होंने 15 अगस्त को पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज करवाए. इसके बाद पुलिस ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. इस तरह इस मामले का खुलासा हो पाया.