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4 दिन बाद हुआ सड़क हादसे का खुलासा, आवारा सांड नहीं ट्रक चालक की थी लापरवाही

ऊना के नंगल खुर्द में 11 अगस्त को हुए हादसे में नया खुलासा. प्रत्यक्षदर्शी के बयान और CCTV फुटेज से हुआ नया खुलासा

नंगल खुर्द सड़क हादसे में बड़ा खुलासा
नंगल खुर्द सड़क हादसे में बड़ा खुलासा (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 12:24 PM IST

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ऊना: टाहलीवाल थाना क्षेत्र के नंगल खुर्द में 11 अगस्त को हुए सड़क हादसे में बाइक सवार प्रशांत चौधरी (26) की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है. हादसे के चार दिन बाद सामने आए प्रत्यक्षदर्शी के बयान से पुलिस को पता चला कि बाइक को पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी थी. शुरुआती जांच में हादसे का कारण आवारा सांड से टकराना बताया गया था.

11 अगस्त की रात करीब 8:15 बजे प्रशांत चौधरी बाइक से हरोली की ओर जा रहा था. नंगल खुर्द में सड़क पर आवारा सांड आने पर उसने बाइक बाईं ओर रोक ली। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बाइक सवार सांड से टकराकर सड़क पर गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोट लगी. उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. ट्रक चालक मौके से फरार हो गया.

मामले में 13 अगस्त को मृतक के ताया ने दोबारा जांच की मांग की. इसके बाद लालसिंगी निवासी 72 वर्षीय ब्रह्मानंद पुलिस के सामने आए. उन्होंने बताया कि मैंने हादसा अपनी आंखों से देखा था, जहां ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी थी. उन्हें तीन-चार दिन बाद पता चला कि बाइक सवार की मौत हो गई है. इसके बाद उन्होंने 15 अगस्त को पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज करवाए. इसके बाद पुलिस ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. इस तरह इस मामले का खुलासा हो पाया.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो संदिग्ध ट्रक हरोली की ओर जाता मिला. बाइक के पिछले मडगार्ड पर भी टायर के निशान मिले. फॉरेंसिक टीम ने दोनों वाहनों की जांच कर साक्ष्य जुटाए. जिला पुलिस कप्तान सचिन हीरेमठ का कहना है कि पुलिस ने ट्रक चालक एवं मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. मामले की जांच की जा रही है.

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