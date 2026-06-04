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मां-बेटे ने की खुदकुशी, महिला की मौत, 10 साल का बच्चा गंभीर हालत में PGI रेफर

ऊना: जिला ऊना में एक महिला द्वारा अपने नाबालिग बेटे संग आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है. सदर थाना ऊना के तहत झलेड़ा में एक प्रवासी महिला और उसके 10 साल के बेटे ने खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके चलते महिला की मौत हो गई है और उसके बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है. बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है. वहीं, पुलिस ने प्रवासी महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

घरेलू विवाद के बाद खुदकुशी

एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने बताया कि झलेड़ा में रहने वाली प्रवासी महिला बबली का बुधवार सुबह किसी घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया था. विवाद के बाद उसका पति घर से चला गया. इसके कुछ समय बाद महिला और उसके 10 साल के बेटे युवराज ने आत्महत्या की कोशिश की. जब दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी तो आसपास के लोगों को इसके बारे में पता चला. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए मां-बेटे को इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया.