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नाबालिग से दुष्कर्म मामले दोषी को 20 साल की कठोर कारावास, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

नाबालिग से दुष्कर्म मामले दोषी को सजा ( IANS )

ऊना: नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर होशियारपुर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में ऊना की विशेष अदालत ने पंजाब निवासी 25 वर्षीय युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

स्पेशल जज प्रकाश चंद राणा की अदालत ने दोषी अनमोल (निवासी फतेहगढ़ चूड़ियां, जिला गुरदासपुर, पंजाब) पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह की साधारण कैद भुगतनी होगी. अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 के तहत भी तीन साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी.

अदालत ने दोनों धाराओं के तहत लगाए गए कुल 60 हजार रुपये जुर्माने की राशि भी पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को सात लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं. मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य ने की. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह पेश किए गए. जिला न्यायवादी एकलव्य ने इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया के साथ साझा की. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 11 अप्रैल 2023 को पीड़िता के पिता ने महिला पुलिस थाना ऊना में अपनी 15 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी ऊना बस स्टैंड पर एक युवक को इशारा करती दिखाई दी थी और उसके साथ चली गई थी. परिजनों ने किशोरी के होशियारपुर में होने की आशंका जताई थी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस और परिजन होशियारपुर पहुंचे. वहां एक होटल में किशोरी और आरोपी युवक मिले. पुलिस ने होटल से साक्ष्य एकत्रित किए और किशोरी के बयान दर्ज किए. पीड़िता ने अपने बयान में आरोप लगाया कि अनमोल उसे झांसा देकर होशियारपुर ले गया था और वहां होटल के कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया.