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विदेश भेजने के नाम पर हिमाचली युवक से लाखों की ठगी, सिंगापुर तक खिलाए धक्के पर नहीं मिली नौकरी

सिंगापुर में नौकरी और वर्क वीजा दिलाने का झांसा देकर ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया.

विदेश भेजने के नाम पर ठगी
विदेश भेजने के नाम पर ठगी (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 12:04 PM IST

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ऊना: सिंगापुर में नौकरी और दो साल का वर्क वीजा दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से करीब आठ लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है. पुलिस थाना अम्ब में शिकायत के आधार पर रोहतक (हरियाणा) के रहने वाले तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुबारिकपुर निवासी राम सिंह ने शिकायत में बताया कि जनवरी 2026 में उसने सोशल मीडिया पर एक इमिग्रेशन कंपनी का विज्ञापन देखा था. विज्ञापन में सिंगापुर वर्क वीजा दिलवाने की बात कही गई थी. संपर्क करने पर कंपनी से जुड़े पूनम, दीपक और रियाज ने उसे सिंगापुर में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया. आरोप है कि सबसे पहले टोकन मनी और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर राशि ली गई और बाद में वीजा स्वीकृत होने का दावा करते हुए अलग-अलग बैंक खातों में कुल करीब आठ लाख रुपये जमा करवा लिए.

फर्जी कंपनी के नाम पर थमाया नियुक्ति पत्र

शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने उसे एक कथित आईपीए (IPA) लेटर भेजा, जिसमें सिंगापुर की एक कंपनी में नौकरी और 6300 सिंगापुर डॉलर मासिक वेतन का उल्लेख था. इसके आधार पर वो स्वयं हवाई टिकट खरीदकर 15 मार्च 2026 को सिंगापुर पहुंच गया. वहां पहुंचने के बाद उसे बताया गया कि जल्द ही उसका वर्क परमिट और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. राम सिंह ने शिकायत में बताया कि बाद में उसे सिंगापुर के इमिग्रेशन विभाग से निर्धारित समय के भीतर देश छोड़ने का ई-मेल मिला. जांच करने पर उसे पता चला कि जिस कंपनी के नाम पर उसे नियुक्ति पत्र दिया गया था, वो वास्तविक रूप से अस्तित्व में ही नहीं है. इसके बाद वो वापस भारत लौट आया. लौटने पर आरोपियों ने रुपये वापस करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में संपर्क करना भी बंद कर दिया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामले की जांच कर रही पुलिस

जिला पुलिस अधीक्षक ऊना सचिन हीरेमठ ने कहा कि कि 'थाना अम्ब में शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सभी तथ्यों और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच कर रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी.'

ये भी पढ़ें: उपप्रधान और उसके पिता के खिलाफ पुलिस में दी गई शिकायत, सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप

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