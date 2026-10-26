चालक ने पीछे देखे बिना ट्रैक्टर रिवर्स किया, चपेट में आने से बच्चे की मौत, ड्राइवर पर FIR
पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामले की जांच जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 9:24 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के सनोली गांव में नौगज्जा पीर मंदिर के पास एक दर्दनाक हादसे में छोटे बच्चे की मौत हो गई. मंदिर के अंदर खेल रहा बच्चा गेट से बाहर निकलते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गया. हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान राजदीप सिंह पुत्र दविंद्र सिंह, निवासी सनोली के रूप में हुई है. घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
चालक ने पीछे देखे बिना ट्रैक्टर रिवर्स किया
पुलिस को दिए बयान में सनोली निवासी नवजोत सिंह ने बताया कि रविवार देर शाम वह नौगज्जा पीर मंदिर के पास मौजूद था. इसी दौरान गांव का कुलदीप सिंह उर्फ लाड्डी ट्रैक्टर लेकर गली में आया. वह ट्रैक्टर को रिवर्स करते हुए मंदिर के अंदर ले जाने लगा. उस समय राजदीप मंदिर के अंदर खेल रहा था. जैसे ही बच्चा गेट से बाहर निकलने लगा, ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गया. शिकायतकर्ता के अनुसार, चालक ने पीछे देखे बिना लापरवाही से ट्रैक्टर रिवर्स किया, जिससे यह हादसा हुआ.
चालक के खिलाफ केस दर्ज
हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत सिविल अस्पताल नंगल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस चौकी संतोषगढ़ की टीम अस्पताल पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की और पोस्टमार्टम करवाया. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. एसपी ऊना सचिन हिरेमठ ने बताया कि नवजोत सिंह के बयान के आधार पर थाना सदर ऊना में ट्रैक्टर चालक कुलदीप सिंह उर्फ लाड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है और नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है.
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