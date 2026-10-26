ETV Bharat / state

चालक ने पीछे देखे बिना ट्रैक्टर रिवर्स किया, चपेट में आने से बच्चे की मौत, ड्राइवर पर FIR

ऊना में ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से बच्चे की मौत ( CCTV )

ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के सनोली गांव में नौगज्जा पीर मंदिर के पास एक दर्दनाक हादसे में छोटे बच्चे की मौत हो गई. मंदिर के अंदर खेल रहा बच्चा गेट से बाहर निकलते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गया. हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान राजदीप सिंह पुत्र दविंद्र सिंह, निवासी सनोली के रूप में हुई है. घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

चालक ने पीछे देखे बिना ट्रैक्टर रिवर्स किया