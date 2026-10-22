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बेकाबू ट्रक ने वाहनों को रौंदा, 30 फीट तक कैंपर को घसीटा, ड्राइवर गिरफ्तार

बेकाबू ट्रक ने वाहनों को मारी टक्कर ( ETV Bharat )

ऊना: जिला ऊना के उपमंडल अंब के कुठियाड़ी में वीरवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने चार वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में छह लोग घायल हो गए. इनमें से एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर किया गया है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कैंपर को करीब 30 फीट तक घसीट दिया. हादसे में कैंपर और कार के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. पुलिस की टीम ने ट्रक ड्राइवर को धर दबोचा है.

बेकाबू ट्रक ने वाहनों को मारी टक्कर पुलिस के अनुसार, आज (वीरवार, 22 अक्टूबर) सुबह करीब 9:30 बजे ट्रक नंबर HP-12F-7596 ऊना की तरफ से आ रहा था. कुठियाड़ी में ट्रक चालक ने अंब से मैहतपुर की ओर जा रहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कैंपर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कैंपर के पीछे चल रही कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी भी इसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.