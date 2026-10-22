बेकाबू ट्रक ने वाहनों को रौंदा, 30 फीट तक कैंपर को घसीटा, ड्राइवर गिरफ्तार
ऊना के कुठियाड़ी में तेज रफ्तार का कहर कहर देखने को मिला है. वाहनों के उड़े परखच्चे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 1:44 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 2:33 PM IST
ऊना: जिला ऊना के उपमंडल अंब के कुठियाड़ी में वीरवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने चार वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में छह लोग घायल हो गए. इनमें से एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर किया गया है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कैंपर को करीब 30 फीट तक घसीट दिया. हादसे में कैंपर और कार के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. पुलिस की टीम ने ट्रक ड्राइवर को धर दबोचा है.
बेकाबू ट्रक ने वाहनों को मारी टक्कर
पुलिस के अनुसार, आज (वीरवार, 22 अक्टूबर) सुबह करीब 9:30 बजे ट्रक नंबर HP-12F-7596 ऊना की तरफ से आ रहा था. कुठियाड़ी में ट्रक चालक ने अंब से मैहतपुर की ओर जा रहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कैंपर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कैंपर के पीछे चल रही कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी भी इसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.
हादसे में वाहनों के उड़े परखच्चे
दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार अभिषेक (उम्र- 25 वर्ष) निवासी नकड़ोह, कैंपर चालक बाबूराम (उम्र- 60 वर्ष) निवासी हरीपुर दोसड़का, सविता (उम्र- 35 वर्ष) निवासी कटौहड़ खुर्द, गोल्डी सिंह (उम्र- 40 वर्ष), आदित्य (उम्र- 23 वर्ष) निवासी अंबाला और स्कूटी चालक विशाल (उम्र- 23 वर्ष) निवासी लोअर अंदौरा घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को सिविल अस्पताल अंब पहुंचाया. अभिषेक को सिर और गर्दन में चोटें आई हैं. गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया.
हादसे के बाद ट्रक क्लीनर फरार
डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने दुर्घटना की पुष्टि करते हए बताया कि, "हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस थाना अंब की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है. ट्रक का क्लीनर मौके से फरार हो गया है. आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है."
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