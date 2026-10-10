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बाइक रेहड़ा पलटने से दादी-पोते की मौत, परिवार के 6 लोग घायल

हादसे में 3 साल के पोते और 65 साल की दादी की मौत, गंभीर रूप से घायल एक महिला पीजीआई चंडीगढ़ रेफर.

Una Road Accident
ऊना सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 10, 2026 at 1:23 PM IST

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ऊना: प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीरनिगाह मंदिर के पास शनिवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया है. यहां एक बाइक रेहड़ा दुर्घटना का शिकार हो गई. इस हादसे में 3 साल के बच्चे और उसकी 65 साल की दादी की मौत हो गई, जबकि परिवार के 6 अन्य सदस्य घायल हो गए. मृतकों की पहचान 3 वर्षीय अखिल और उसकी 65 वर्षीय दादी जिलो कुमारी, निवासी कपूरथला, पंजाब के रूप में हुई है.

एक घायल PGI चंडीगढ़ रेफर

वहीं, हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. घायलों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया. सभी घायलों को इलाज के लिए रीजनल हॉस्पिटल ऊना पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद अखिला और जिलो कुमारी को मृत घोषित कर दिया. घायलों में एक महिला के सिर में फ्रैक्चर होने के चलते उसे गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है.

"बाइक रेहड़ा पलटने से बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 सदस्य घायल हो गए हैं. हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है." - सचिन हीरेमठ, एसपी ऊना

Una Road Accident
एक ही परिवार के 6 लोग घायल (ETV Bharat)

मंदिर में माथा टेकने आया था परिवार

एसपी ऊना सचिन हीरेमठ ने बताया कि कपूरथला जिले के भलथ का एक परिवार शनिवार सुबह पीरनिगाह मंदिर में माथा टेकने आया था. दर्शन करने के बाद परिवार के सदस्य बाइक रेहड़ा पर सवार होकर वापस लौट रहे थे. मंदिर से कुछ दूरी पर पहुंचते ही बाइक रेहड़ा अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया. हादसे में दादी-पोते की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य 6 सदस्य घायल हो गए.

घायलों की पहचान

लाड़ी, उम्र 32 साल

हीना, उम्र 30 साल, पत्नी लाड़ी

अभय, उम्र 10 साल

लक्ष्य, उम्र 9 साल

आरव, उम्र 3 साल

अरुण, उम्र 2 साल

स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

एसपी ऊना सचिन हीरेमठ ने बताया कि हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. सभी घायलों को रीजनल अस्पताल ऊना में इलाज के लिए एडमिट करवाया गया. हीना कुमारी के सिर में फ्रैक्चर होने के कारण उसकी हालत गंभीर है, जिसके चलते उसे पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है.

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