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बाइक रेहड़ा पलटने से दादी-पोते की मौत, परिवार के 6 लोग घायल

ऊना: प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीरनिगाह मंदिर के पास शनिवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया है. यहां एक बाइक रेहड़ा दुर्घटना का शिकार हो गई. इस हादसे में 3 साल के बच्चे और उसकी 65 साल की दादी की मौत हो गई, जबकि परिवार के 6 अन्य सदस्य घायल हो गए. मृतकों की पहचान 3 वर्षीय अखिल और उसकी 65 वर्षीय दादी जिलो कुमारी, निवासी कपूरथला, पंजाब के रूप में हुई है.

वहीं, हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. घायलों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया. सभी घायलों को इलाज के लिए रीजनल हॉस्पिटल ऊना पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद अखिला और जिलो कुमारी को मृत घोषित कर दिया. घायलों में एक महिला के सिर में फ्रैक्चर होने के चलते उसे गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है.

"बाइक रेहड़ा पलटने से बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 सदस्य घायल हो गए हैं. हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है." - सचिन हीरेमठ, एसपी ऊना

एक ही परिवार के 6 लोग घायल (ETV Bharat)

मंदिर में माथा टेकने आया था परिवार

एसपी ऊना सचिन हीरेमठ ने बताया कि कपूरथला जिले के भलथ का एक परिवार शनिवार सुबह पीरनिगाह मंदिर में माथा टेकने आया था. दर्शन करने के बाद परिवार के सदस्य बाइक रेहड़ा पर सवार होकर वापस लौट रहे थे. मंदिर से कुछ दूरी पर पहुंचते ही बाइक रेहड़ा अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया. हादसे में दादी-पोते की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य 6 सदस्य घायल हो गए.

घायलों की पहचान

लाड़ी, उम्र 32 साल