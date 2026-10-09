सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान मां और नवजात की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, लापरवाही के लगाए आरोप
हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 6:54 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला और उसके नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए. आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने घटना को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसे उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा.
मृतक महिला की पहचान रीना कुमारी के रूप में हुई है. मृतका के पति राजीव कुमार ने बताया कि रीना पिछले तीन दिनों से क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती थीं. उन्होंने दावा किया कि शुक्रवार सुबह तक उनकी पत्नी की हालत बिल्कुल सामान्य थी. प्रसव पीड़ा बढ़ने पर रीना को एमसीएच परिसर स्थित ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला और गर्भस्थ शिशु को बचाने का प्रयास किया. रीना को लेबर रूम में ले जाने के कुछ ही समय बाद परिजनों को नवजात शिशु की मौत की सूचना दी गई. इसके बाद महिला को अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया जा रहा था. पति राजीव कुमार का आरोप है कि इसी दौरान रीना ने बातचीत करना बंद कर दिया और जब उन्हें वापस लाया गया, तो कुछ समय बाद डॉक्टरों ने महिला को भी मृत घोषित कर दिया.
चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप
महिला और नवजात की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया. मृतका के जेठ ने आरोप लगाया कि चिकित्सकों की लापरवाही के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की जान चली गई. परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते उचित उपचार और जरूरी कदम उठाए जाते तो शायद दोनों की जान बचाई जा सकती थी. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा.
अस्पताल परिसर में हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण अस्पताल परिसर में एकत्रित हो गए. आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तथा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया.
जांच के बाद सामने आएंगे मौत के कारण
क्षेत्रीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय मनकोटिया ने बताया, "मामले को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे विभाग के उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा. जांच के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा."
फिलहाल महिला और नवजात की मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं हैं. अस्पताल प्रबंधन घटना से जुड़ी जानकारी जुटा रहा है और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है. परिजनों ने निष्पक्ष जांच के साथ मांग की है कि यदि उपचार में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
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