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सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान मां और नवजात की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, लापरवाही के लगाए आरोप

ऊना में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत ( ETV BHARAT )

ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला और उसके नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए. आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने घटना को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसे उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा.

मृतक महिला की पहचान रीना कुमारी के रूप में हुई है. मृतका के पति राजीव कुमार ने बताया कि रीना पिछले तीन दिनों से क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती थीं. उन्होंने दावा किया कि शुक्रवार सुबह तक उनकी पत्नी की हालत बिल्कुल सामान्य थी. प्रसव पीड़ा बढ़ने पर रीना को एमसीएच परिसर स्थित ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला और गर्भस्थ शिशु को बचाने का प्रयास किया. रीना को लेबर रूम में ले जाने के कुछ ही समय बाद परिजनों को नवजात शिशु की मौत की सूचना दी गई. इसके बाद महिला को अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया जा रहा था. पति राजीव कुमार का आरोप है कि इसी दौरान रीना ने बातचीत करना बंद कर दिया और जब उन्हें वापस लाया गया, तो कुछ समय बाद डॉक्टरों ने महिला को भी मृत घोषित कर दिया.