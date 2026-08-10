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डिप्टी सीएम के गृह जिले में सिविल अस्पताल में 33 पद खाली, 3 कर्मचारियों के सहारे 24 लोगों का काम

ऊना: जिला के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में स्टाफ की कमी अब व्यवस्थाओं पर भारी पड़ने लगी है. अस्पताल की स्टाफ रिक्वायरमेंट सूची के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के कुल 33 पदों पर कर्मचारियों की आवश्यकता है। इनमें चिकित्सकों से लेकर पैरामेडिकल, तकनीकी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद शामिल हैं। सबसे गंभीर स्थिति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की है, जहां स्वीकृत 24 पदों में से 21 पद लंबे समय से रिक्त हैं. वर्तमान में मात्र तीन कर्मचारी पूरे अस्पताल का कामकाज संभाल रहे हैं.

क्षेत्रीय अस्पताल में प्रतिदिन 600 से अधिक मरीज ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचते हैं. इसके अलावा आपातकालीन सेवाएं, विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों की देखभाल, जांच और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी लगातार चलती रहती हैं. ऐसे में इतने बड़े संस्थान में स्टाफ की कमी से अस्पताल की कार्यप्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ना स्वाभाविक है. अस्पताल की आवश्यकता सूची के अनुसार एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट, एक सर्जन, दो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, दो रेडियोग्राफर, 21 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक डेंटल मैकेनिक, एक फीमेल हेल्थ वर्कर, एक फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर, एक ट्रेंड दाई और दो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की आवश्यकता है. इस तरह कुल 33 पदों पर स्टाफ की दरकार है.

क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय मनकोटिया ने कहा कि 'अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी का मामला सरकार के संज्ञान में है. उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेगी और रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी. ऊना जिला के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान में रोजाना सैकड़ों मरीजों आते हैं. मरीजों को बेहतर और सुचारू स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए रिक्त पदों को जल्द भरना जरूरी हो गया है.'

तीन कर्मचारियों के सहारे 24 पदों का काम

अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी सबसे ज्यादा चिंताजनक है. स्वीकृत 24 पदों में से केवल तीन पद भरे हुए हैं, जबकि 21 पद रिक्त हैं. मरीजों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के माध्यम से विभिन्न विभागों तक पहुंचाने, वार्डों में आवश्यक सामग्री पहुंचाने, अस्पताल के अन्य सहायक कार्यों में इन कर्मचारियों की अहम भूमिका रहती है. कर्मचारियों की कमी के चलते मौजूदा तीन कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. इसका असर अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों पर भी पड़ रहा है. ऊना जिला के दूरदराज क्षेत्रों के अलावा पड़ोसी जिलों से भी मरीज उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचते हैं. ऐसे में जिले के सबसे बड़े सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध होना बेहद जरूरी है.