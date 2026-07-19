मासूम से दुष्कर्म के आरोप में कलयुगी पिता गिरफ्तार, POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज
पीड़िता की दादी ने नाबालिग से दरिंदगी के आरोप में अपने बेटे के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज करवाई शिकायत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 5:17 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश में रिश्तों को शर्मसार और तार-तार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिला ऊना में एक कलयुगी पिता पर अपनी ही 10 साल की मासूम बेटी के साथ पिछले 10-11 दिनों से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है. शिकायत मिलने पर महिला थाना ऊना ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. इस घटना को लेकर आरोपी की माता एवं पीड़िता की दादी ने ही पुलिस को शिकायत दी है.
पोती ने दादी को बताई रोते हुए आपबीती
एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की दादी ने बताया कि उसकी 10 साल की पोती ने उसे रोते हुए अपने साथ हो रही इस दरिंदगी की जानकारी दी. मासूम पीड़िता ने बताया कि उसका पिता पिछले करीब 10-11 दिनों से उसके साथ जबरदस्ती गलत काम कर रहा था. पोती की बात सुनकर वो दंग रह गई और न्याय के लिए फौरन पुलिस के पास पहुंची और अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई.
पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार
एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि 'शिकायत मिलते ही महिला थाना पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक अभियोग दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.'