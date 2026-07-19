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मासूम से दुष्कर्म के आरोप में कलयुगी पिता गिरफ्तार, POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज

ऊना: हिमाचल प्रदेश में रिश्तों को शर्मसार और तार-तार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिला ऊना में एक कलयुगी पिता पर अपनी ही 10 साल की मासूम बेटी के साथ पिछले 10-11 दिनों से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है. शिकायत मिलने पर महिला थाना ऊना ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. इस घटना को लेकर आरोपी की माता एवं पीड़िता की दादी ने ही पुलिस को शिकायत दी है.

पोती ने दादी को बताई रोते हुए आपबीती

एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की दादी ने बताया कि उसकी 10 साल की पोती ने उसे रोते हुए अपने साथ हो रही इस दरिंदगी की जानकारी दी. मासूम पीड़िता ने बताया कि उसका पिता पिछले करीब 10-11 दिनों से उसके साथ जबरदस्ती गलत काम कर रहा था. पोती की बात सुनकर वो दंग रह गई और न्याय के लिए फौरन पुलिस के पास पहुंची और अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई.