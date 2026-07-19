ETV Bharat / state

मासूम से दुष्कर्म के आरोप में कलयुगी पिता गिरफ्तार, POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज

पीड़िता की दादी ने नाबालिग से दरिंदगी के आरोप में अपने बेटे के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज करवाई शिकायत.

Una Minor Rape Case
पिता पर बेटी से दुष्कर्म का आरोप (IANS)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ऊना: हिमाचल प्रदेश में रिश्तों को शर्मसार और तार-तार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिला ऊना में एक कलयुगी पिता पर अपनी ही 10 साल की मासूम बेटी के साथ पिछले 10-11 दिनों से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है. शिकायत मिलने पर महिला थाना ऊना ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. इस घटना को लेकर आरोपी की माता एवं पीड़िता की दादी ने ही पुलिस को शिकायत दी है.

पोती ने दादी को बताई रोते हुए आपबीती

एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की दादी ने बताया कि उसकी 10 साल की पोती ने उसे रोते हुए अपने साथ हो रही इस दरिंदगी की जानकारी दी. मासूम पीड़िता ने बताया कि उसका पिता पिछले करीब 10-11 दिनों से उसके साथ जबरदस्ती गलत काम कर रहा था. पोती की बात सुनकर वो दंग रह गई और न्याय के लिए फौरन पुलिस के पास पहुंची और अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई.

पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार

एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि 'शिकायत मिलते ही महिला थाना पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत आपराधिक अभियोग दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.'

ये भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर की दोस्ती, फिर शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

ये भी पढ़ें: नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप पर बवाल, घर में मिस्त्री का कर रहे थे काम

ये भी पढ़ें: तांत्रिक विद्या का डर दिखाकर नाबालिग से दरिंदगी, दोषी पूर्व प्रधान को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद की सजा

TAGGED:

UNA RAPE CASE
FATHER ARRESTED FOR RAPING DAUGHTER
UNA DAUGHTER RAPED BY FATHER
HIMACHAL MINOR RAPE CASE
UNA MINOR RAPE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.