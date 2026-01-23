हिमाचल में एंटी पीपल सरकार, गरीबी हटाने के नाम पर हटाए जा रहे गरीब: बिंदल
ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉ. राजीव बिंदल ने सुखविंदर सरकार पर जमकर प्रहार किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 8:50 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सुखविंदर सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को “एंटी पीपल सरकार” करार दिया. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के फैसले आम जनता के हितों के खिलाफ हैं और इसका सीधा असर गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं पर पड़ रहा है.
ऊना में पत्रकार वार्ता के दौरान डॉ. राजीव बिंदल ने बिंदल ने महंगाई, बढ़ते टैक्स, बिजली दरों और परिवहन किराए में वृद्धि जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं से अधिक आपसी राजनीतिक खींचतान पर केंद्रित है.
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बिंदल ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश की सरकार के सभी फैसले जन विरोधी हैं. प्रदेश में एंटी पीपल सरकार है. बीते 3 सालों में जनता पर महंगाई का लगातार बोझ डाला जा रहा है. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करने के अतिरिक्त बस किराए बढ़कर भी जनता की कमर तोड़ने का काम किया गया. सरकारी राशन डिपो के राशन को महंगा किया गया. बिजली दरों को बढ़ाया. हालत यह है कि बीपीएल श्रेणी को लगभग खत्म करने का काम किया जा रहा है'.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा में जो नियम लागू किया जा रहे हैं, उससे 90 फीसदी पात्र लोग बीपीएल श्रेणी से बाहर कर दिए गए हैं. गरीबों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है. गरीबी हटाओ का नारा देकर सरकार गरीबों को हटाने का काम कर रही है. युवा विरोधी प्रदेश की सरकार रोजगार समाप्त करके, अपने मित्रों को सरकारी खजाने से लाभ देने का काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने सरकारी खजाने के ऊपर बोझ डालकर दर्जनों सलाहकार भर्ती कर लिए हैं, लेकिन किसी एक सलाहकार की भी सलाह प्रदेश के हित में नहीं आई.
हिमाचल प्रदेश में आगामी दो महीने में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बिंदल ने प्रदेश सरकार पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के आने से पहले ही प्रदेश की सरकार में अपना ही मैदान-ए-जंग सज चुका है. एक मंत्री दूसरे पर आक्षेप लग रहा है. दूसरा तीसरे पर तीसरा चौथा पर और फिर सभी एक दूसरे पर आक्षेप लगाने का काम कर रहे. यहां तक की मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच भी सार्वजनिक सभाओं में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों के लिए भी हैरानी जनक है. प्रदेश के लोगों के काम करने की बजाय प्रशासनिक अधिकारियों को लपेटे में लिया जा रहा है. प्रदेश की सरकार अपने ही वजन से गिरने वाली है.
ये भी पढ़ें: लालसिंगी भूमि विवाद: पूर्व MLA के बयान पर विधायक सत्ती का पलटवार, बोले- बिना लैंड रिकॉर्ड कैसे दी गई जमीन