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प्रसव के दौरान मां और नवजात की मौत पर बवाल, शवों को सड़क पर रखकर चक्का जाम, महिला डॉक्टर की बर्खास्तगी पर अड़े परिजन

मां और गर्भस्थ शिशु की मौत पर भड़का गुस्सा ( ETV BHARAT )

ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. शनिवार देर शाम आक्रोशित परिजनों और सैकड़ों लोगों ने जिला मुख्यालय के मुख्य चौराहे पर शवों को रखकर चक्का जाम कर दिया. प्रदर्शनकारी संबंधित महिला चिकित्सक को नौकरी से बर्खास्त करने और भविष्य में किसी भी सरकारी अस्पताल में उनकी सेवाएं नहीं लेने की मांग पर अड़े रहे. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

पोस्टमार्टम के बाद ऊना लाए जा रहे थे शव