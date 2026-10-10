प्रसव के दौरान मां और नवजात की मौत पर बवाल, शवों को सड़क पर रखकर चक्का जाम, महिला डॉक्टर की बर्खास्तगी पर अड़े परिजन
मां और नवजात की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 8:37 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. शनिवार देर शाम आक्रोशित परिजनों और सैकड़ों लोगों ने जिला मुख्यालय के मुख्य चौराहे पर शवों को रखकर चक्का जाम कर दिया. प्रदर्शनकारी संबंधित महिला चिकित्सक को नौकरी से बर्खास्त करने और भविष्य में किसी भी सरकारी अस्पताल में उनकी सेवाएं नहीं लेने की मांग पर अड़े रहे. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
पोस्टमार्टम के बाद ऊना लाए जा रहे थे शव
महिला और उसके गर्भस्थ शिशु के शवों का टांडा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाया गया था. इसके बाद जब एंबुलेंस से शव ऊना लाए जा रहे थे, तो आक्रोशित लोगों ने जिला मुख्यालय के मुख्य चौराहे पर एंबुलेंस रोक ली. इसके बाद परिजन और प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया. प्रदर्शन के कारण मुख्य चौराहे पर यातायात भी प्रभावित हुआ.
महिला चिकित्सक की बर्खास्तगी की मांग
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग थी कि मामले में संबंधित महिला चिकित्सक को तत्काल नौकरी से बर्खास्त किया जाए. साथ ही उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी अस्पताल में सेवाएं देने से रोकने की मांग भी उठाई गई. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा.
पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का किया प्रयास
चक्का जाम की सूचना मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय राणा और एसडीएम अभिषेक मित्तल के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने और स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया. इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव कुमार वर्मा और क्षेत्रीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय मनकोटिया भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर चक्का जाम खुलवाने की कोशिश की.
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, निष्पक्ष जांच का भरोसा
क्षेत्रीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संजय मनकोटिया ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की मांगों के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस अपने स्तर पर घटना की जांच कर रही है और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में रीना कुमारी और उनके गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए थे. मृतका के पति राजीव कुमार के अनुसार, उनकी पत्नी पिछले तीन दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं और शुक्रवार सुबह तक उनकी हालत सामान्य थी. प्रसव पीड़ा बढ़ने पर उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया. कुछ समय बाद परिजनों को शिशु की मौत की सूचना दी गई. पति का आरोप है कि इसके बाद रीना की हालत बिगड़ गई और चिकित्सकों ने उन्हें भी मृत घोषित कर दिया.
घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में भी हंगामा किया था और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी. परिजनों के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. अब पोस्टमार्टम के बाद शव ऊना पहुंचने पर प्रदर्शन तेज हो गया और मामला जिला मुख्यालय के मुख्य चौराहे पर चक्का जाम तक पहुंच गया. मौत के कारणों और कथित चिकित्सकीय लापरवाही को लेकर जांच के नतीजों का इंतजार है.
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