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पंजाब से सप्लाई के लिए आया डेढ़ क्विंटल पनीर जब्त, फेस्टिव सीजन में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

पंजाब से सप्लाई के लिए आया डेढ़ क्विंटल पनीर जब्त ( ETV Bharat )

ऊना: त्योहारी सीजन में बाजारों में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावटखोरों की सक्रियता की आशंका भी बढ़ जाती है. अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ कारोबारी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता कर लोगों की सेहत को खतरे में डाल सकते हैं. ऐसे में बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में सप्लाई होने वाले खाद्य पदार्थों पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी लगातार बढ़ाई जा रही है. विशेष रूप से पंजाब से आने वाले दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय स्तर पर जांच अभियान चलाया जा रहा है.

पंजाब से आया डेढ़ क्विंटल पनीर जब्त