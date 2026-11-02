पंजाब से सप्लाई के लिए आया डेढ़ क्विंटल पनीर जब्त, फेस्टिव सीजन में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई
पनीर जब्त कर खाद्य सुरक्षा विभाग में सैंपल भर कर जांच के लिए लैब भेज दिया है. आगामी तफ्तीश जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 1:57 PM IST
ऊना: त्योहारी सीजन में बाजारों में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावटखोरों की सक्रियता की आशंका भी बढ़ जाती है. अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ कारोबारी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता कर लोगों की सेहत को खतरे में डाल सकते हैं. ऐसे में बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में सप्लाई होने वाले खाद्य पदार्थों पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी लगातार बढ़ाई जा रही है. विशेष रूप से पंजाब से आने वाले दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय स्तर पर जांच अभियान चलाया जा रहा है.
पंजाब से आया डेढ़ क्विंटल पनीर जब्त
इसी कड़ी में आज, 2 नवंबर सोमवार सुबह ऊना के बहडाला में पुलिस ने पंजाब से सप्लाई के लिए लाया जा रहा करीब डेढ़ क्विंटल पनीर पकड़ा. कार्रवाई की सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की. अब प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर इस मामले में आगामी कार्रवाई निर्भर करेगी.
'गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं'
खाद्य सुरक्षा अधिकारी साक्षी शर्मा ने कहा कि, "फेस्टिव सीजन के दौरान अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में कई बार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता किया जाता है, जिससे लोगों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. इसी को देखते हुए प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और जांच अभियान तेज किया गया है. पुलिस विभाग की ओर से गाड़ी पकड़े जाने के बाद उन्हें सूचित किया गया था, जिसके चलते टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पनीर की सैंपलिंग की कार्रवाई पूरी की."
बहडाला में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई
त्योहारी सीजन के बीच चंडीगढ़-धर्मशाला नेशनल हाईवे पर स्थित बहडाला गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब से सप्लाई के लिए लाया जा रहा करीब डेढ़ क्विंटल पनीर पकड़ा. एक गाड़ी में लाए जा रहे इस पनीर को पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में लिया और खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी साक्षी शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और विभागीय टीम ने पनीर की जांच करते हुए उसके सैंपल भरे. इन सैंपलों को जांच के लिए कंडाघाट स्थित प्रयोगशाला में भेजा जाएगा. रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
पनीर पकड़े जाने पर कारोबारी ने क्या कहा?
वहीं, पंजाब से पनीर की सप्लाई लेकर आ रहे कारोबारी जशनदीप ने कहा कि, "हम विभाग की पूरी प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं. मुझे विश्वास है कि मेरे खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं है. यदि जांच रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेने के लिए तैयार हूं." ऐसे में अब सभी की नजरेंं प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर टिकी हैं.
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