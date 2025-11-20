ETV Bharat / state

ऊना गोलीकांड मामले में कांग्रेस नेता सहित तीन के खिलाफ FIR दर्ज, BJP विधायक ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

गोलीकांड और हत्या मामले में ऊना पुलिस ने की कार्रवाई. तीन के खिलाफ मामला दर्ज.

ऊना गोलीकांड मामले में 3 के खिलाफ FIR दर्ज
ऊना गोलीकांड मामले में 3 के खिलाफ FIR दर्ज (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 8:06 PM IST

ऊना: बुधवार की रात ऊना में एक बर्थडे पार्टी के दौरान दो पक्षों के बीच पहले विवाद हुआ और उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई. मामले में ऊना पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने फायरिंग मामले में पूर्व युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने कहा, पुलिस ने गोलीकांड और हत्या मामले में केस दर्ज कर लिया है. मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है. जिसमें दो लोगों की नाजुक हालत होने के चलते उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है. पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है'.

फायरिंग में एक की मौत

ऊना में हुए गोलीकांड में संतोषगढ़ निवासी कांग्रेस नेता आशु पुरी ( 28 वर्ष) की मौत हो गई थी. पुलिस ने आशु पुरी के दोस्त आकाश की शिकायत पर युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गुरजीत सिंह मान और उसके दो अन्य साथियों में पुरजिंदर सिंह और परमिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया. पुरजिंदर सिंह और परमिंदर भी गंभीर रूप से घायल होने के चलते पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन हैं. वीरवार सुबह पुलिस विभाग की मदद के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी मौके पर पहुंचे.

क्या है मामला?

पुलिस को दी शिकायत में आकाश ने बताया, 'बुधवार को उनका जन्मदिन था, जिसके चलते वह आशु पूरी और अन्य दोस्तों के साथ जिला मुख्यालय के एक होटल में पार्टी करने के लिए पहुंचे था. इसी दौरान गुरजीत मान और अन्य लोगों के साथ उनकी कहासुनी हो गई. मामला इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों में नौबत हाथापाई तक आ गई. इसी दौरान परमिंदर सिंह ने आशु पुरी के सिर में गोली मार दी, इसके बाद वह नीचे गिर गया. लेकिन आशु के नीचे गिरने के बावजूद परमिंदर ने गोली चलाना बंद नहीं किया. आरोपी पुरजिंदर सिंह और परमिंदर को धक्का देकर रोका गया, जिसके बाद आशु पूरी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया'.

बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल

ऊना गोलीकांड मामले को लेकर भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पर जमकर निशाना साधा. विधायक सत्ती ने कहा, 'उन्होंने पिछले सप्ताह ही जिला प्रशासन को लिखित ज्ञापन देकर ऐसे गंभीर हादसे की आशंका जताई थी, लेकिन प्रशासन ने इसे नजरअंदाज कर दिया. जिसका नतीजा खुलेआम बीच सड़क गोलियां चलने के रूप में सामने आया. यह घटना कांग्रेस नेताओं द्वारा माफिया तत्वों को संरक्षण देने का नतीजा है'.

विधायक सतपाल सत्ती ने आरोप लगाया, 'पूर्व विधायक रायजादा के संरक्षण में जिले में अवैध गतिविधियां लगातार फल-फूल रही हैं. उन्होंने एक सप्ताह पहले जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर इस तरह की वारदात होने की आशंका जताई थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने अक्टूबर 2022 की उस घटना का भी जिक्र किया, जिसमें पांच युवकों की मौत हुई थी और वे भी इसी होटल से पार्टी करके निकले थे. सत्ती ने मांग की कि इस होटल को तुरंत सील किया जाए और कांग्रेस नेता को दी गई करोड़ों रुपये की कर्ज माफी को तत्काल वापस लिया जाए. उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर भी माइनिंग माफिया के एस्कॉर्ट के रूप में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे अधिकारियों को स्वयं जिले से चले जाना चाहिए.

ऊना में हुए गोलीकांड ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है. इस वारदात के बाद जिला में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं उठी हैं, जिसके मद्देनजर ऊना डीसी जतिन लाल ने आपात बैठक बुलाई और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए. बैठक में डीसी जतिन लाल, जिला पुलिस कप्तान अमित यादव समेत पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद रही. बैठक में हाल ही में हुई घटनाओं की पूरी समीक्षा की गई और कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए त्वरित व ठोस कदमों पर जोर दिया गया.

कानून व्यवस्था को लेकर डीसी ने बुलाई आपात बैठक

डीसी जतिन लाल ने कहा, जिले में अपराधियों को किसी भी स्थिति में कानून का उल्लंघन करने की छूट नहीं दी जाएगी. हर वारदात पर तुरंत एक्शन सुनिश्चित किया जाएगा. जिले में बढ़ती आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल क्विक एक्शन टीम का गठन किया जाए. यह टीम 24×7 सक्रिय रहकर जिले के संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखेगी और किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देगी.

डीसी ने बताया कि कानून व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से मजबूत करने के लिए जिले में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे, जिससे हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा सके. डीसी ने कहा कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके हथियार तुरंत जब्त किए जाएंगे और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. जिले में कानून व्यवस्था को भंग करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

