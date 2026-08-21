नशा तस्करी के आरोपी की 85.75 लाख की संपत्ति फ्रीज, पत्नी के नाम पर बनाई संपत्ति पर भी कार्रवाई
एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी और उसकी पत्नी की संपत्ति को सीज किया गया है. इसकी कुल कीमत 85.75 लाख रुपये से अधिक की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 5:29 PM IST
ऊना: नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसते हुए जिला पुलिस ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस थाना अंब में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी संजीव कुमार निवासी गोंदपुर बनेहड़ा और उसकी पत्नी के नाम दर्ज करीब 85.75 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को फ्रीज किया है.
पुलिस के अनुसार नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. जिला पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि पुलिस थाना अंब में फरवरी 2026 में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी से संबंधित संपत्ति को लेकर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की. जांच में आरोपी संजीव कुमार और उसकी पत्नी के नाम संपत्तियों का पता चला, जिसके चलते थाना प्रभारी अंब की ओर से कार्रवाई करते हुए 85 लाख 75 हजार 12 रुपए की कुल मूल्य की संपत्ति फ्रीज की गई. इसमें दो मंजिला रिहायशी बिल्डिंग के अलावा 8 मरला भूमि, दो एलएमवी, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एलएमवी, एक बैंक खाता और नौ पोस्टल सेविंग खाते शामिल हैं.
कई अन्य मामलों में भी वित्तीय जांच जारी
एसपी सचिन हिरेमठ के मुताबिक नशा तस्करी के मामलों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के तहत ऊना जिले में यह पहली बड़ी सफल कार्रवाई है. पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी से जुड़े कई अन्य मामलों में भी वित्तीय जांच जारी है. आने वाले दिनों में नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है. ऊना पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करों के खिलाफ केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित न रहते हुए उनकी अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों की पहचान कर उन्हें फ्रीज करने की कार्रवाई भी जारी रखी जाएगी.
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