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नशा तस्करी के आरोपी की 85.75 लाख की संपत्ति फ्रीज, पत्नी के नाम पर बनाई संपत्ति पर भी कार्रवाई

ऊना: नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसते हुए जिला पुलिस ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के तहत बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस थाना अंब में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी संजीव कुमार निवासी गोंदपुर बनेहड़ा और उसकी पत्नी के नाम दर्ज करीब 85.75 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को फ्रीज किया है.

पुलिस के अनुसार नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. जिला पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि पुलिस थाना अंब में फरवरी 2026 में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी से संबंधित संपत्ति को लेकर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू की. जांच में आरोपी संजीव कुमार और उसकी पत्नी के नाम संपत्तियों का पता चला, जिसके चलते थाना प्रभारी अंब की ओर से कार्रवाई करते हुए 85 लाख 75 हजार 12 रुपए की कुल मूल्य की संपत्ति फ्रीज की गई. इसमें दो मंजिला रिहायशी बिल्डिंग के अलावा 8 मरला भूमि, दो एलएमवी, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एलएमवी, एक बैंक खाता और नौ पोस्टल सेविंग खाते शामिल हैं.

कई अन्य मामलों में भी वित्तीय जांच जारी