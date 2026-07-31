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साढ़े चार क्विंटल भुक्की के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, पंजाब से जुड़ा नशा तस्करी का कनेक्शन!

ऊना पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है. इस मामले में पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा:- सचिन हीरेमठ, ऊना एसपी

ऊना पुलिस ने दो भुक्की तस्करों को किया गिरफ्तार
ऊना पुलिस ने दो भुक्की तस्करों को किया गिरफ्तार (Una Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 5:25 PM IST

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ऊना: नशा तस्करी के खिलाफ ऊना पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम देते हुए कुल 4 क्विंटल 52 किलो 660 ग्राम भुक्की (डोडा चूरा पोस्त) बरामद की है. इस मामले में पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर जिले के गढ़शंकर क्षेत्र के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पहले गाड़ियों से 162 किलो 640 ग्राम भुक्की बरामद हुई थी. वहीं, आरोपियों की निशानदेही पर लमलेहड़ा क्षेत्र में खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से 290 किलो 20 ग्राम भुक्की और बरामद की गई.

ऊना एसपी सचिन हीरेमठ ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की गहन जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी, इसे कहां पहुंचाया जाना था और इस तस्करी गिरोह से जुड़े अन्य लोग कौन हैं? पुलिस पूरे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की जांच कर नशा तस्करी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करेगी".

पुलिस अधीक्षक सचिन हीरेमठ ने बताया कि 30-31 जुलाई की रात थाना मैहतपुर के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार टीम के साथ फतेहपुर मंदिर के पास ऊना-संतोषगढ़ मार्ग पर नाकाबंदी कर रहे थे. रात करीब 12:10 बजे पुलिस ने पंजाब नंबर के टाटा ऐस (PB-08 BW-9122) वाहन को जांच के लिए रोका. तलाशी लेने पर वाहन में रखी आठ बोरियों से 1 क्विंटल 62 किलो 640 ग्राम भुक्की (डोडा चूरा पोस्त) बरामद हुई.

पुलिस ने मौके से वाहन चालक जोगा सिंह (41) निवासी दिनोवाल खुर्द, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर, पंजाब और उसके साथी हरप्रीत सिंह (28) निवासी गांव पंडोरी, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर (पंजाब) को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल लमलेहड़ा क्षेत्र में खड़ी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली की तलाशी ली. वहां से साढ़े 14 बोरियों में भरी 2 क्विंटल 90 किलो 20 ग्राम भुक्की बरामद की गई. इस प्रकार वाहन और ट्रैक्टर-ट्रॉली से बरामद नशीले पदार्थ की कुल मात्रा 4 क्विंटल 52 किलो 660 ग्राम रही, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर नियमानुसार सील कर दिया.

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