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ऑनलाइन पेमेंट करते बंद हुआ मोबाइल फोन, पेट्रोल पंप कर्मियों ने किया नरक जैसा टॉर्चर

ऊना: औद्योगिक क्षेत्र बाथू-बाथड़ी स्थित एक पेट्रोल पंप पर सामने आई मारपीट की घटना ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है. मामूली विवाद को लेकर एक युवक के साथ की गई कथित बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश हैं.

आरोप है कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने युवक को जबरन कमरे में बंद कर लाठियों और लोहे के औजारों से पीटा. भुगतान में देरी जैसी सामान्य बात पर इस तरह की हिंसा ने कानून व्यवस्था और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

ऑनलाइन पेमेंट करते हुए बंद हुआ फोन

पीड़ित से मिली जानकारी के अनुसार, मोहम्मद यूसुफ निवासी वार्ड नंबर-2 टाहलीवाल अपने दोस्त के साथ बाथड़ी से लौट रहा था. रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पर रुका और 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया, जब भुगतान करने का समय आया तो उसका मोबाइल फोन बंद हो गया, जिससे वो ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाया. युवक ने कर्मचारियों से मोबाइल चार्ज करने की अनुमति मांगी, ताकि वो गूगल पे के जरिए पैसे दे सके, लेकिन इसी बात पर विवाद खड़ा हो गया. पीड़ित के अनुसार, पेट्रोल पंप के कर्मचारी अचानक भड़क उठे और उसे जबरन पंप के एक कमरे में ले जाकर डंडों और लोहे के प्लास से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. इस दौरान उसका दोस्त अब्दुल दीन मौके से किसी तरह भाग निकला.