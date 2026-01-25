ETV Bharat / state

हिमाचल के इस विद्यालय ने रौशन किया प्रदेश का नाम, देश के 619 स्कूलों को पछाड़ पाया पहला स्थान, अब दिल्ली में मिलेगा सम्मान

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पेखूबेला ( NAVODAYA VIDYALAYA PEKHUBELA )

ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पेखूबेला ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पूरे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. विद्यालय ने आदर्श युवा ग्राम सभा प्रतियोगिता में देशभर के 619 जवाहर नवोदय विद्यालयों को पछाड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है. प्रभावशाली मंचन और लोकतांत्रिक व्यवस्था की सटीक प्रस्तुति के दम पर पेखूबेला नवोदय विद्यालय को यह सम्मान मिला है, जिसके लिए विजेता टीम को 28 जनवरी को दिल्ली में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा. देशभर के 619 स्कूलों में हुआ मुकाबला पंचायतीराज मंत्रालय की ओर से आयोजित आदर्श युवा ग्राम सभा प्रतियोगिता में देश के सभी 619 जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को ग्राम पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कार्यप्रणाली से जोड़ना था. देशभर से आई प्रस्तुतियों में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पेखूबेला की प्रस्तुति को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया. प्रतियोगिता के तहत सभी विद्यालयों में ग्राम सभा के मंचन पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए. इन कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई गई, जिसके आधार पर विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया गया. प्रस्तुति की विषयवस्तु, संवाद, समझ और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पेखूबेला विद्यालय की टीम को पहला स्थान दिया गया. 30 विद्यार्थियों ने किया जीवंत ग्राम सभा मंचन इस प्रतियोगिता में विद्यालय के 30 छात्र-छात्राओं ने मिलकर ग्राम सभा का मंचन किया. विद्यार्थियों ने ग्राम सभा की कार्यवाही, ग्राम पंचायतों की भूमिका, जनप्रतिनिधियों के दायित्व और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया. मंचन के दौरान यह दिखाया गया कि किस प्रकार ग्राम सभा में योजनाओं पर चर्चा होती है और निर्णय लिए जाते हैं. लोकतांत्रिक व्यवस्था की मिली व्यावहारिक समझ