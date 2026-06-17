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पंचायत प्रधान ने शपथ लेने के एक घंटे बाद ही की ताबड़तोड़ कार्रवाई, ग्रामीणों की शिकायत पर लिया बड़ा एक्शन

दो ट्रैक्टरों पर हुई कार्रवाई ( ETV Bharat )