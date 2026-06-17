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पंचायत प्रधान ने शपथ लेने के एक घंटे बाद ही की ताबड़तोड़ कार्रवाई, ग्रामीणों की शिकायत पर लिया बड़ा एक्शन

हरोली में पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान ने शपथ लेने के एक घंटे बाद ही बड़ी कार्रवाई. उन्होंने 2 ट्रैक्टर्स को पुलिस के हवाले किया.

दो ट्रैक्टरों पर हुई कार्रवाई
दो ट्रैक्टरों पर हुई कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 2:19 PM IST

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Updated : June 17, 2026 at 3:11 PM IST

3 Min Read
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ऊना: हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के तहत हरोली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नंगल खुर्द में नवनिर्वाचित प्रधान जसवंत सिंह ने पदभार संभालते ही बड़ी कार्रवाई की है. सोमवार को शपथ ग्रहण करने के महज एक घंटे बाद ही उन्होंने पंचायत क्षेत्र में सक्रिय अवैध खनन माफिया के खिलाफ कड़ा मोर्चा खोल दिया. प्रधान ने त्वरित कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त दो ट्रैक्टरों को रंगे हाथों पकड़वाया.

ये दोनों ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट के नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से खनन की गई मिट्टी को ढो रहे थे. मौके पर पहुंचे प्रधान ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगामी कानूनी जांच शुरू कर दी गई है. इस औचक कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है.

पंचायत प्रधान ने शपथ लेने के एक घंटे बाद ही की ताबड़तोड़ कार्रवाई (ETV Bharat)

ग्रामीण लंबे समय से थे परेशान

नंगल खुर्द पंचायत क्षेत्र के ग्रामीण काफी लंबे समय से अवैध खनन और रात-दिन तेज आवाज में प्रेशर हॉर्न, तेज आवाज में स्पीकर बजाकर गुजरने वाले ट्रैक्टर चालकों से बेहद परेशान थे. इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा लगातार शिकायतें पंचायत प्रतिनिधियों तक पहुंचाई जा रही थीं. शपथ ग्रहण के कुछ समय बाद ही नवनिर्वाचित प्रधान जसवंत सिंह ने ग्रामीणों की गुहार पर पंचायत क्षेत्र से अवैध रूप से निकाली गई मिट्टी को ढो रहे दो ट्रैक्टरों को पकड़ लिया. उन्होंने बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे इन ट्रैक्टरों को रोक लिया और पुलिस को सूचना दी.

पंचायत में अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं: जसवंत सिंह

सफल कार्रवाई के बाद प्रधान जसवंत सिंह ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या गुंडागर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अवैध खनन, यातायात नियमों की सरेआम अनदेखी और तेज आवाज में स्पीकर बजाकर सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ पंचायत प्रशासन भविष्य में भी इसी तरह सख्त रुख अपनाएगा. ग्रामीणों से भी अपील की कि वे अपने आस-पास होने वाली ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पंचायत और पुलिस प्रशासन को दें.

अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

डीएसपी हरोली मोहन रावत ने कार्रवाई के बाद कहा कि "पंचायत प्रधान की अनुशंसा और शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके से दो अवैध वाहनों को कब्जे में लिया है. जिला पुलिस अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ाई से काम कर रही है. हम अन्य जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि वो अपने क्षेत्रों में होने वाली ऐसी अवैध गतिविधियों की जानकारी बिना डरे पुलिस के साथ साझा करें, ताकि समय रहते सख्त प्रभावी कार्रवाई की जा सके."

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Last Updated : June 17, 2026 at 3:11 PM IST

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