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दो साल के बेटे के साथ 12 दिन से लापता महिला, आखिरी बार मां से कही थी ये बात

ऊना में मां-बेटा लापता ( ETV Bharat )

ऊना: जिला ऊना की एक महिला अपने दो साल के बेटे के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है. महिला 28 जुलाई से अपने बेटे के साथ लापता है. परिजनों ने अपने स्तर पर दोनों की काफी तलाश की, लेकिन अभी तक महिला और बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. इसके बाद महिला के भाई ने पुलिस को शिकायत देकर दोनों की तलाश करने की गुहार लगाई है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद महिला और बच्चे की तलाश शुरू कर दी है. मां से लास्ट टाइम कही थी ये बात लापता महिला के भाई ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन शादीशुदा है और उसका दो साल का बेटा है. 28 जुलाई को उसकी बहन ने उनकी मां को फोन किया था. उस समय उनकी मां इलाज के लिए चंडीगढ़ गई हुई थी. महिला ने फोन पर अपनी मां से कहा था कि वो उनका हालचाल जानने के लिए चंडीगढ़ आ रही है. इसके बाद उसकी बहन अपने बेटे के साथ न तो चंडीगढ़ अपनी मां के पास पहुंची और न ही वापस घर लौटी. 7 अगस्त को पुलिस में दी शिकायत