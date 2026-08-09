दो साल के बेटे के साथ 12 दिन से लापता महिला, आखिरी बार मां से कही थी ये बात
ऊना जिले में एक महिला बीते 12 दिनों से अपने बेटे के साथ लापता है, अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 4:10 PM IST
ऊना: जिला ऊना की एक महिला अपने दो साल के बेटे के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है. महिला 28 जुलाई से अपने बेटे के साथ लापता है. परिजनों ने अपने स्तर पर दोनों की काफी तलाश की, लेकिन अभी तक महिला और बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. इसके बाद महिला के भाई ने पुलिस को शिकायत देकर दोनों की तलाश करने की गुहार लगाई है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद महिला और बच्चे की तलाश शुरू कर दी है.
मां से लास्ट टाइम कही थी ये बात
लापता महिला के भाई ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन शादीशुदा है और उसका दो साल का बेटा है. 28 जुलाई को उसकी बहन ने उनकी मां को फोन किया था. उस समय उनकी मां इलाज के लिए चंडीगढ़ गई हुई थी. महिला ने फोन पर अपनी मां से कहा था कि वो उनका हालचाल जानने के लिए चंडीगढ़ आ रही है. इसके बाद उसकी बहन अपने बेटे के साथ न तो चंडीगढ़ अपनी मां के पास पहुंची और न ही वापस घर लौटी.
7 अगस्त को पुलिस में दी शिकायत
महिला के घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी. महिला के भाई के मुताबिक परिवार ने उन दोनों को सगे-संबंधियों, दोस्तों और रिश्तेदारों के यहां तलाश किया. कई लोगों से फोन पर भी संपर्क किया गया, लेकिन कहीं से भी दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी. परिजनों ने संभावित सभी स्थानों पर तलाश की, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. जिसके बाद उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और महिला के भाई ने 7 अगस्त को पुलिस चौकी सिटी ऊना में शिकायत दी.
"शिकायतकर्ता ने एक महिला और उसके दो साल के बच्चे के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए महिला और बच्चे की तलाश के जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है." - सचिन हीरेमठ, एसपी ऊना
12 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग
महिला के भाई ने बताया कि 6 अगस्त को उसकी मां अपनी बेटी की तलाश के लिए उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांव चली गई थीं. वहां पहुंचने के बाद भी उन्होंने उन दोनों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया है. परिवार लगातार दोनों मां-बेटे की तलाश कर रहा है. आज 12 दिन बीत जाने के बाद भी महिला और उसके दो साल के बेटे का कोई सुराग पुलिस और परिजनों के हाथ नहीं लग पाया है.