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माता चिंतपूर्णी मंदिर में 'सुगम दर्शन' से कितनी हुई कमाई, क्या पर्ची काटने में हुई कोई अनियमितता?

विधायक सतपाल सत्ती ने सरकार से माता चिंतपूर्णी मंदिर को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे.

माता चिंतपूर्णी मंदिर
माता चिंतपूर्णी मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 6:10 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थिति प्रसिद्ध मां चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन के लिए 'सुदर्शन दर्शन' की व्यवस्था की गई है. इस पर्ची के माध्यम से श्रद्धालु आसानी से मंदिर में मां चिंतपूर्णी की दर्शन कर पाते हैं. ऐसे में इसको लेकर ऊना विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने सरकार से सवाल किए कि यह व्यवस्था कब से लागू है और अब तक इससे कितनी आय हुई है. साथ ही उन्होंने पर्ची काटने में हुई अनियमितता की जानकारी मांगी.

हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुए मानसून सत्र के दौरान मां चिंतपूर्णी मंदिर 'सुदर्शन दर्शन' को लेकर बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने सरकार से सवाल किए. सदन में 27 अगस्त को विधायक ने तारांकित प्रश्न संख्या 4517 के माध्यम से पूछा कि क्या उप मुख्यमंत्री बताएंगे की यह सत्य है कि माता चिंतपूर्णी मंदिर में “सुगम दर्शन पर्ची“ व्यवस्था लागू की गई है. यदि हां, तो कब से हुई है. वहीं, इससे होने वाली आय का वर्षवार ब्यौरा भी मांगा.

इसके अलावा सतपाल सत्ती ने सरकार से पूछा कि क्या सुगम दर्शन पर्ची काटने के दौरान अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं. यदि हां, तो वह मोबाइल नंबर किसका है, जिस पर 80 पर्चियां काटी गई हैं और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई.

सतपाल सिंह सत्ती द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में सरकार की ओर से बताया गया कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में ‘‘सुगम दर्शन पर्ची ’’ व्यवस्था अगस्त, 2023 से शुरू की गई है. इससे हुई आय का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है.

क्रम वर्षआय का ब्यौरा
108.08.2023 से 31.12.2023 तक₹1,43,02,641
201.01.2024 से 31.12.2024 तक₹4,66,38,336
301.01.2025 से 31.12.2025 तक₹6,09,43,469
401.01.2026 से 30.06.2026 तक₹4,19,62,640
कुल आय₹16,38,47,086

सुगम दर्शन पर्ची काटने के दौरान अनियमितताओं की कोई शिकायत श्री चिंतपूर्णी मंदिर न्यास कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है. मंदिर अधिकारी द्वारा सुगम दर्शन पर्ची साॅफ्टवेयर का निरीक्षण करने के बाद कुछ अनियमितताएं पाई गई है, जिसकी FIR दर्ज करवा दी गई है. पुलिस द्वारा मामले में जांच की जा रही है.

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