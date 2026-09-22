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माता चिंतपूर्णी मंदिर में 'सुगम दर्शन' से कितनी हुई कमाई, क्या पर्ची काटने में हुई कोई अनियमितता?

शिमला: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थिति प्रसिद्ध मां चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन के लिए 'सुदर्शन दर्शन' की व्यवस्था की गई है. इस पर्ची के माध्यम से श्रद्धालु आसानी से मंदिर में मां चिंतपूर्णी की दर्शन कर पाते हैं. ऐसे में इसको लेकर ऊना विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने सरकार से सवाल किए कि यह व्यवस्था कब से लागू है और अब तक इससे कितनी आय हुई है. साथ ही उन्होंने पर्ची काटने में हुई अनियमितता की जानकारी मांगी.

हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुए मानसून सत्र के दौरान मां चिंतपूर्णी मंदिर 'सुदर्शन दर्शन' को लेकर बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने सरकार से सवाल किए. सदन में 27 अगस्त को विधायक ने तारांकित प्रश्न संख्या 4517 के माध्यम से पूछा कि क्या उप मुख्यमंत्री बताएंगे की यह सत्य है कि माता चिंतपूर्णी मंदिर में “सुगम दर्शन पर्ची“ व्यवस्था लागू की गई है. यदि हां, तो कब से हुई है. वहीं, इससे होने वाली आय का वर्षवार ब्यौरा भी मांगा.

इसके अलावा सतपाल सत्ती ने सरकार से पूछा कि क्या सुगम दर्शन पर्ची काटने के दौरान अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं. यदि हां, तो वह मोबाइल नंबर किसका है, जिस पर 80 पर्चियां काटी गई हैं और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई.