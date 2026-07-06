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दूध भुगतान में देरी पर भड़के किसान, खरीद सीमा पर भी उठाए सवाल, आंदोलन की दी चेतावनी

विधायक के साथ मिल्क प्लांट पहुंचे दर्जनों किसान ( ETV BHARAT )