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नेपाल त्रासदी की चपेट में हिमाचल का युवक, CM सुक्खू ने परिजनों से बात कर दिया ये आश्वासन

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेपाल में सामने आई भयावह त्रासदी के बीच ऊना जिला निवासी सुखविंदर रत्न के भी चपेट में आने की खबर पर गहरी चिंता व्यक्त की है. सीएम ने कहा कि सुखविंदर रत्न के परिवार के लिए यह बेहद कठिन और चिंताजनक समय है और सरकार उनकी हरसंभव मदद के लिए प्रयासरत है. हमीरपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने सुखविंदर रत्न के चचेरे भाई शुभम से फोन पर बातचीत की और परिवार का हाल जाना. उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान परिवार की चिंता और बेचैनी को महसूस किया. मुख्यमंत्री ने शुभम को ढांढस बंधाते हुए भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल घड़ी में प्रदेश सरकार और वह स्वयं परिवार के साथ खड़े हैं.

नेपाल त्रासदी में फंसा हिमाचल का युवाक

सीएम सुक्खू ने कहा कि, नेपाल में उत्पन्न इस गंभीर परिस्थिति में सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रभावित लोगों की सुरक्षित जानकारी हासिल करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाना है. उन्होंने सुखविंदर रत्न की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उम्मीद जताई कि वह सुरक्षित होंगे और जल्द ही उनके संबंध में सकारात्मक जानकारी सामने आएगी. मनुख्यमंत्री ने कहा कि, "राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है. सुखविंदर रत्न के संबंध में जानकारी जुटाने और आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार से भी संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा. सरकार संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थिति की जानकारी लेने का प्रयास करेगी."