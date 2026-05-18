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डिप्टी सीएम के गढ़ में बीजेपी का परचम, ऊना में भाजपा का 6 में 4 निकायों पर कब्जा

जिला: ऊना में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के ताजा परिणामों के बाद नए समीकरण उभरकर सामने आए हैं. भाजपा ने ऊना में 6 में से 4 नगर निकायों पर जीत का दावा किया है. जीत के बाद जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. वहीं, कांग्रेस को दो निकायों में जीत हासिल हुई है. खास बात ये रही कि टाहलीवाल जैसे क्षेत्र, जो उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के प्रभाव वाले माने जाते हैं, वहां भी भाजपा ने बढ़त बनाकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है. इसके अलावा संतोषगढ़ और मैहतपुर-बसदेहड़ा में भी भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा है. इन परिणामों को आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

भाजपा ने मैहतपुर-बसदेहड़ा, संतोषगढ़, गगरेट और टाहलीवाल नगर निकायों में कब्जा जमाया है, जबकि अंब और दौलतपुर में कांग्रेस ने जीत हासिल की है. संतोषगढ़ नगर परिषद के 9 वार्डों में से 6 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे. इसी प्रकार मैहतपुर-बसदेहड़ा में 9 वार्डों में से 4 पर भाजपा समर्थित, कांग्रेस समर्थित 3 और 2 वार्डों में भाजपा के बागी प्रत्याशी जीते हैं, जिससे यहां भाजपा को बढ़त मिली हुई है. टाहलीवाल नगर पंचायत, जो कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की विधानसभा हरोली में आती है, में भी भाजपा ने जीत दर्ज की है. यहां भाजपा समर्थित 5 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली है. हालांकि आकंड़े बाद में बदल भी सकते हैं, क्योंकि नगर परिषद और नगर निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते. इन प्रत्याशियों को सिर्फ पार्टी का समर्थन होता है. राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए कुछ विजयी उम्मीदवार अक्सर दूसरे खेमे का दामन थाम लेते हैं.