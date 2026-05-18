डिप्टी सीएम के गढ़ में बीजेपी का परचम, ऊना में भाजपा का 6 में 4 निकायों पर कब्जा
ऊना नगर निकाय चुनाव के नतीजों में भाजपा का दबदबा. मुकेश अग्निहोत्री के गढ़ टाहलीवाल सहित 4 निकायों पर बीजेपी की जीत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 12:39 PM IST
जिला: ऊना में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के ताजा परिणामों के बाद नए समीकरण उभरकर सामने आए हैं. भाजपा ने ऊना में 6 में से 4 नगर निकायों पर जीत का दावा किया है. जीत के बाद जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है. वहीं, कांग्रेस को दो निकायों में जीत हासिल हुई है. खास बात ये रही कि टाहलीवाल जैसे क्षेत्र, जो उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के प्रभाव वाले माने जाते हैं, वहां भी भाजपा ने बढ़त बनाकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है. इसके अलावा संतोषगढ़ और मैहतपुर-बसदेहड़ा में भी भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा है. इन परिणामों को आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
भाजपा ने मैहतपुर-बसदेहड़ा, संतोषगढ़, गगरेट और टाहलीवाल नगर निकायों में कब्जा जमाया है, जबकि अंब और दौलतपुर में कांग्रेस ने जीत हासिल की है. संतोषगढ़ नगर परिषद के 9 वार्डों में से 6 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे. इसी प्रकार मैहतपुर-बसदेहड़ा में 9 वार्डों में से 4 पर भाजपा समर्थित, कांग्रेस समर्थित 3 और 2 वार्डों में भाजपा के बागी प्रत्याशी जीते हैं, जिससे यहां भाजपा को बढ़त मिली हुई है. टाहलीवाल नगर पंचायत, जो कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की विधानसभा हरोली में आती है, में भी भाजपा ने जीत दर्ज की है. यहां भाजपा समर्थित 5 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली है. हालांकि आकंड़े बाद में बदल भी सकते हैं, क्योंकि नगर परिषद और नगर निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते. इन प्रत्याशियों को सिर्फ पार्टी का समर्थन होता है. राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए कुछ विजयी उम्मीदवार अक्सर दूसरे खेमे का दामन थाम लेते हैं.
सत्ती ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया जश्न
इस जीत के बाद ऊना सदर से विधायक एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कार्यकर्ताओं के साथ खुशी जाहिर की और ढोल की थाप पर जश्न मनाया. उन्होंने कहा कि ये 'जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है और जनता ने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ मतदान किया है. मैहतपुर में भी भाजपा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ही बनेंगे'
वहीं, इन चुनावी परिणामों की स्थानीय राजनीति में खूब चर्चा हो रही है. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन परिणामों से भाजपा को मजबूती मिली है, जबकि कांग्रेस को अंब और दौलतपुर में मिली जीत से कुछ संतोष मिला है. ये चुनाव भविष्य की राजनीति का संकेत हैं.
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