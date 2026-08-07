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उपप्रधान और उनके पिता के खिलाफ दर्ज हुई FIR, सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप

उप-प्रधान और उनके पिता के खिलाफ FIR ( IANS )

ऊना: पुलिस थाना अम्ब में स्थित कलरूही पंचायत के मौजूदा उपप्रधान और उनके पिता के खिलाफ जान से मारने की धमकियां देने की शिकायत दर्ज करवाई गई है. पुलिस थाना में पूर्व जिला परिषद सदस्य समेत गांव के पूर्व जनप्रतिनिधियों ने उपप्रधान के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है. मामला सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत से जुड़ा है. आरोप है कि अवैध कब्जे की शिकायत के बाद सोशल मीडिया पर जा जान से मारने की धमकियां देने और आपत्तिजनक रील पोस्ट कर भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई. कलरूही निवासी जुगल किशोर शर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य कुलदीप कुमार, पूर्व प्रधान सतपाल और पूर्व उपप्रधान जगदेव सिंह ने शिकायत में बताया कि हमने 20 जून 2026 को उपायुक्त ऊना को गांव की सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे को लेकर शिकायत दी थी. शिकायत के बाद राजस्व विभाग की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में कब्जा पाया गया, जिसके बाद आरोपित उनसे रंजिश रखने लगे. थाना परिसर में धमकी देने का आरोप