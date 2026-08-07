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उपप्रधान और उनके पिता के खिलाफ दर्ज हुई FIR, सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप

आरोप है कि उप-प्रधान ने अवैध कब्जे की शिकायत के बाद सोशल मीडिया पर बंदूक वाली रील डालकर धमकाने का प्रयास किया.

उप-प्रधान और उनके पिता के खिलाफ FIR
उप-प्रधान और उनके पिता के खिलाफ FIR (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 11:13 AM IST

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Updated : August 7, 2026 at 11:25 AM IST

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ऊना: पुलिस थाना अम्ब में स्थित कलरूही पंचायत के मौजूदा उपप्रधान और उनके पिता के खिलाफ जान से मारने की धमकियां देने की शिकायत दर्ज करवाई गई है. पुलिस थाना में पूर्व जिला परिषद सदस्य समेत गांव के पूर्व जनप्रतिनिधियों ने उपप्रधान के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है.

मामला सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत से जुड़ा है. आरोप है कि अवैध कब्जे की शिकायत के बाद सोशल मीडिया पर जा जान से मारने की धमकियां देने और आपत्तिजनक रील पोस्ट कर भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई. कलरूही निवासी जुगल किशोर शर्मा, पूर्व जिला परिषद सदस्य कुलदीप कुमार, पूर्व प्रधान सतपाल और पूर्व उपप्रधान जगदेव सिंह ने शिकायत में बताया कि हमने 20 जून 2026 को उपायुक्त ऊना को गांव की सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे को लेकर शिकायत दी थी. शिकायत के बाद राजस्व विभाग की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में कब्जा पाया गया, जिसके बाद आरोपित उनसे रंजिश रखने लगे.

थाना परिसर में धमकी देने का आरोप

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि एक अन्य मामले में आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के दौरान थाना परिसर में उन्हें धमकी दी गई कि हमें इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई. इसके अलावा मौजूदा उपप्रधान ने सोशल मीडिया पर हाथ में बंदूक के साथ एक रील पोस्ट की, जिसमें बदला लेने संबंधी बात कही गई थी. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि रील पर की गई टिप्पणियों और पहले मिली धमकियों के कारण हमें अपनी जान-माल की सुरक्षा को लेकर भय है. हमें झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां भी दी जा रही हैं. शिकायत के साथ पुलिस को संबंधित रील की पेन ड्राइव और फोटो भी उपलब्ध कराई गई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने गांव कलरूही निवासी राम प्रकाश और उसके पिता मदन गोपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जिला पुलिस अधीक्षक ऊना सचिन हीरेमठ ने बताया कि 'शिकायत और उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के अनुसार आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

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Last Updated : August 7, 2026 at 11:25 AM IST

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