दुकान से 8 किलो चांदी और सोना ले उड़े चोर, नकदी पर भी हाथ किया साफ
हरोली के सलोह में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोर दुकान से नकदी और सोना-चांदी चुरा कर ले गए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 2:09 PM IST
ऊना: जिला ऊना के हरोली उपमंडल के तहत आते गांव सलोह में चोरी की एक बड़ी वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. अज्ञात शातिरों ने एक ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 8 किलोग्राम चांदी, 100 ग्राम सोना और 80 हजार रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया. चोरी हुए सामान की कुल कीमत लाखों में आंकी जा रही है.
शटर और ताले तोड़कर अंदर घुसे चोर
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित दुकानदार अजय कौशल शनिवार शाम को अपनी दुकान बंद कर घर गए थे. रविवार को वो कुछ समय के लिए बच्चों के साथ दुकान आए थे, लेकिन खराब मौसम के कारण एहतियात बरतते हुए उन्होंने दुकान के सीसीटीवी कैमरे और बिजली के अन्य उपकरण बंद कर दिए थे. सोमवार सुबह जब दुकान के मकान मालिक ने शटर के ताले टूटे देखे, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि चोर शटर उखाड़कर अंदर घुसे थे और तिजोरी और गल्ले में रखे गहने और नकदी साफ कर दी.
सीसीटीवी बंद होने से जांच में चुनौती
घटना की सूचना मिलते ही हरोली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि "दुकान के सीसीटीवी कैमरे बंद होने के कारण वारदात की फुटेज नहीं मिल सकी है, लेकिन पुलिस आसपास की गलियों और मुख्य सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. जल्द ही आरोपियों को दबोच लिया जाएगा."
दुकानदारों में बढ़ी चिंता
इस सनसनीखेज वारदात के बाद सलोह और आसपास के बाजारों के दुकानदारों में भारी रोष और डर का माहौल है. दुकानदारों ने जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है. स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों पर अंकुश लग सके.
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