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चुनाव में नामांकन से पहले महिला का नाम वोटर लिस्ट से गायब, कई लोगों के नाम कटने का दावा

ऊना: जिला के हरोली उपमंडल की ग्राम पंचायत हलेड़ा बिलणा में पंचायत चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है. चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कई लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब पाए गए हैं, जिनमें पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही महिला हरप्रीत कौर का नाम भी शामिल है.

नामांकन भरने से पहले महिला और उसके परिवार को इसकी जानकारी मिली. इसे लेकर महिला के परिजन और स्थानीय प्रतिनिधियों ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं और इसे साजिश करार दिया है. इस मुद्दे को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय पहुंचा और मामले के शीघ्र समाधान की मांग उठाई, जिससे चुनावी माहौल में तनाव की स्थिति बन गई है.

पंचायत अधिकारी कार्यालय पहुंचे लोग

जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही हरप्रीत कौर का नाम ही सूची में नहीं मिला, जिससे उनके चुनाव लड़ने पर संकट खड़ा हो गया है. इस मुद्दे को लेकर पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रेम सिंह औजला के नेतृत्व में महिला के पति हरप्रीत सिंह और अन्य ग्रामीण जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय पहुंचे. प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि ये महज प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश हो सकती है, ताकि कुछ उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जा सके. उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मतदाता सूची में नाम पुनः शामिल नहीं किए गए, तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे.

परिवार ने की कार्रवाई की मांग