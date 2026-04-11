ऊना को 260 करोड़ की सौगात, हरोली में बनेगा बड़ा इंडस्ट्रियल हब
प्रदेश सरकार ने ऊना जिले को करोड़ों रुपये की सौगात दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 8:46 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के लिए बड़ी विकास खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हरोली क्षेत्र में करीब 260 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इसमें 250 करोड़ रुपये का बल्क ड्रग पार्क साइट डेवलपमेंट और 10 करोड़ रुपये का कामकाजी महिला छात्रावास शामिल है. इस पहल से न केवल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे.
बल्क ड्रग पार्क से बदलेगा क्षेत्र का भविष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, जिसे तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले 6 से 8 महीनों में जमीन पर काम साफ दिखाई देना चाहिए. इस परियोजना से हरोली क्षेत्र एक आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप में उभरेगा और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा.
फार्मा सेक्टर को मिलेगी मजबूती
करीब 2000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह प्रोजेक्ट देश के फार्मा सेक्टर को मजबूत करेगा. यहां एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) का निर्माण होगा, जिससे भारत की विदेशी निर्भरता कम होगी. देश में सिर्फ तीन ऐसे पार्क बनाए जा रहे हैं, जिनमें हरोली का नाम शामिल होना प्रदेश के लिए गर्व की बात है.
महिलाओं के लिए छात्रावास की सौगात
मुख्यमंत्री ने पंजुआना में 10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कामकाजी महिला छात्रावास की भी आधारशिला रखी. इससे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और बेहतर सुविधा मिल सकेगी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार 1000-1000 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं. सरकार ने इसे खुद संचालित करने का फैसला लिया है, ताकि जनहित को प्राथमिकता दी जा सके और परियोजना समय पर पूरी हो.
अन्य विकास योजनाओं पर भी जोर
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि क्षेत्र में पेयजल, सड़क और रेलवे जैसी कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है. 175 करोड़ की पेयजल योजना, 500 करोड़ की सड़क परियोजना और प्रस्तावित रेलवे लाइन से क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा में सुधार के लिए सीबीएसई पैटर्न लागू कर रही है और छात्रों को 1% ब्याज पर शिक्षा ऋण दिया जा रहा है. वहीं किसानों के लिए प्राकृतिक फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी.
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