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ऊना को 260 करोड़ की सौगात, हरोली में बनेगा बड़ा इंडस्ट्रियल हब

प्रदेश सरकार ने ऊना जिले को करोड़ों रुपये की सौगात दी है. ( DIPR )

ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के लिए बड़ी विकास खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हरोली क्षेत्र में करीब 260 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इसमें 250 करोड़ रुपये का बल्क ड्रग पार्क साइट डेवलपमेंट और 10 करोड़ रुपये का कामकाजी महिला छात्रावास शामिल है. इस पहल से न केवल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे. बल्क ड्रग पार्क से बदलेगा क्षेत्र का भविष्य मुख्यमंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, जिसे तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले 6 से 8 महीनों में जमीन पर काम साफ दिखाई देना चाहिए. इस परियोजना से हरोली क्षेत्र एक आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप में उभरेगा और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा. फार्मा सेक्टर को मिलेगी मजबूती करीब 2000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह प्रोजेक्ट देश के फार्मा सेक्टर को मजबूत करेगा. यहां एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) का निर्माण होगा, जिससे भारत की विदेशी निर्भरता कम होगी. देश में सिर्फ तीन ऐसे पार्क बनाए जा रहे हैं, जिनमें हरोली का नाम शामिल होना प्रदेश के लिए गर्व की बात है.