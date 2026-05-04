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कांग्रेस में तकरार: प्रत्याशी को लेकर भिड़े अपने ही नेता, जिला और ब्लॉक कमेटी में ठनी

जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने ब्लॉक कांग्रेस के दावे को पूरी तरह गलत बताया है. उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं होगा.

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ऊना जिला कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 6:30 PM IST

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ऊना: ऊना जिले में पंचायत चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस संगठन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. जिला परिषद वार्ड टक्का से उम्मीदवार को लेकर जिला और ब्लॉक स्तर के नेताओं के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है. इस विवाद ने न केवल स्थानीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि पार्टी की एकजुटता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. रविवार को कुटलैहड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विवेक मिंका ने पूर्व बीडीसी उपाध्यक्ष सुमित शर्मा को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था. इस घोषणा के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई और कार्यकर्ताओं के बीच भी भ्रम की स्थिति बन गई.

जिला अध्यक्ष ने किया सिरे से खारिज

सोमवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम ने मीडिया के सामने आकर इस दावे को पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी हाईकमान पहले ही निर्देश दे चुका है कि पंचायती राज चुनाव गैर-दलीय आधार पर लड़े जाएंगे, इसलिए कोई भी अधिकृत उम्मीदवार नहीं होगा. देशराज गौतम ने ब्लॉक अध्यक्ष के बयान को पार्टी के दिशा-निर्देशों के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के निर्देशों के अनुसार हर कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को आधिकारिक प्रत्याशी घोषित नहीं किया जा सकता.

हाईकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट

जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट पार्टी हाईकमान और राज्य प्रभारी रजनी पाटिल को भेजी जाएगी. साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे किसी भी तरह के भ्रम में न पड़ें और केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करें. इस विवाद ने कांग्रेस संगठन के भीतर समन्वय की कमी को उजागर कर दिया है. चुनावी माहौल में इस तरह की बयानबाजी का असर आगामी पंचायत चुनावों पर पड़ सकता है और पार्टी की रणनीति को भी नुकसान पहुंचा सकता है.

ये भी पढ़ें: बंगाल में जहां CM सुक्खू ने किया प्रचार, वहां कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होने के आसार

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