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कांग्रेस में तकरार: प्रत्याशी को लेकर भिड़े अपने ही नेता, जिला और ब्लॉक कमेटी में ठनी

ऊना: ऊना जिले में पंचायत चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस संगठन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. जिला परिषद वार्ड टक्का से उम्मीदवार को लेकर जिला और ब्लॉक स्तर के नेताओं के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है. इस विवाद ने न केवल स्थानीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि पार्टी की एकजुटता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. रविवार को कुटलैहड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विवेक मिंका ने पूर्व बीडीसी उपाध्यक्ष सुमित शर्मा को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था. इस घोषणा के बाद क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई और कार्यकर्ताओं के बीच भी भ्रम की स्थिति बन गई.

जिला अध्यक्ष ने किया सिरे से खारिज

सोमवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष देशराज गौतम ने मीडिया के सामने आकर इस दावे को पूरी तरह गलत बताया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी हाईकमान पहले ही निर्देश दे चुका है कि पंचायती राज चुनाव गैर-दलीय आधार पर लड़े जाएंगे, इसलिए कोई भी अधिकृत उम्मीदवार नहीं होगा. देशराज गौतम ने ब्लॉक अध्यक्ष के बयान को पार्टी के दिशा-निर्देशों के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार के निर्देशों के अनुसार हर कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को आधिकारिक प्रत्याशी घोषित नहीं किया जा सकता.