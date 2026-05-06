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पंचायत चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक-पूर्व विधायक आमने सामने, जारी कर दी जिला परिषद उम्मीदवारों की सूची

ऊना और कुटलैहड़ में कांग्रेस ने जिला परिषद उम्मीदवारों की सूची जारी की ( ETV Bharat )

ऊना: पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन के भीतर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है. जिला परिषद वार्डों के लिए अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर पहले जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने ये दावा किया था कि पार्टी किसी भी उम्मीदवार को अधिकृत रूप से मैदान में नहीं उतारेगी. इसके बावजूद ऊना और कुटलैहड़ ब्लॉक कांग्रेस ने अलग रुख अपनाते हुए अपने-अपने क्षेत्रों से पार्टी समर्थित उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं.

इस घटनाक्रम ने संगठनात्मक एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और यह संकेत दिया है कि चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद गहराते जा रहे हैं. खास बात यह रही कि इस घोषणा के दौरान विधायक विवेक शर्मा और ऊना के पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल रायजादा भी मौजूद रहे, जिससे इस पूरे मामले को और अधिक राजनीतिक महत्व मिल गया है. इससे जिला परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस के भीतर चल रहा विवाद और तेज हो गया.

ऊना और कुटलैहड़ में कांग्रेस ने जिला परिषद उम्मीदवारों की सूची जारी की (ETV Bharat)

ये होंगे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार

विधायक विवेक शर्मा और पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने इस फैसले का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनावों में हमेशा पार्टी समर्थित उम्मीदवार ही मैदान में उतारे जाते रहे हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह कदम उठाया गया है. घोषित प्रत्याशियों में देहलां वार्ड से सोनिया राणा, रायपुर सहोडा से प्रियंका शर्मा, चताड़ा से दीक्षा सैनी, धनेत से रीना देवी, टक्का वार्ड से सुमित शर्मा और लठियानी वार्ड से सत्या देवी को कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार बताया गया है.