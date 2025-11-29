ETV Bharat / state

'सैलरी तो बढ़ी नहीं, गालियां भर-भर के मिली, डिजास्टर एक्ट चुनाव में देरी का बहाना तो जश्न क्यों मनाना?'

शीतकालीन सत्र में सतपाल सिंह सत्ती ने सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है.

SATPAL SINGH SATTI ON SUKHU GOVT
ऊना विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती (Himachal Assembly)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 3:27 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 4:37 PM IST

शिमला: इन दिनों धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल विधानसभा का शीताकालीन सत्र चल रहा है. इस सत्र में ऊना विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने सूबे की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है. सतपाल सत्ती ने कहा कि विधायकों की तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, सरकार के फैसले से विधयाकों को सूखी-सूखी गालियां खानी पड़ रही हैं. इसके साथ ही पंचायत चुनावों पर भी भी पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है. सतपाल सत्ती ने क्या कुछ कहा है आइए विस्तार से जानते हैं.

सैलरी तो बढ़ी नहीं, गालियां भर-भर के मिली: सत्ती

ऊना से भाजपा विधायक ने सुक्खू सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि, "आधी से ज्यादा तन्खावाह तो हमारी-आपकी सदन के अंदर चली जाती है. जब हमारी तनख्वाह बढ़ती है तो कहा जाता है माननीयों के बढ़े पैसे. पैसे बढ़े तो हैं नहीं, सुक्खू जी ने सात महीने हमें गालियां पड़वाई हैं. मार्च महीने में पास हो गया, और दिसंबर महीने तक तनख्वाह नहीं बढ़ी. अभी भी नहीं बढ़ी है.अध्यक्ष महोदय आपकी भी नहीं बढ़ी है. तनख्वाह तो क्या बढ़नी थी, विधायक निधि भी नहीं मिल रही है."

सुक्खू सरकार ने मंत्रियों की दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता भी बढ़ाया

दरअसल, सैलरी में बढ़ेतरी के अलावा हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मंत्रियों का दैनिक भत्ता ढाई हजार रुपए प्रति दिन कर दिया है. पहले ये भत्ता 1800 रुपए प्रति दिन हुआ करता था. इसके अलावा मंत्रियों के लिए दैनिक यात्रा भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है. पहले ये भत्ता 18 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से प्रदान किया जाता था. अब इसे बढ़ाकर 25 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है.

'जनता के बीच जाने से घबरा रही सरकार'

सतपाल सिंह सत्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, "आज हिमाचल प्रदेश के माननीय सदन के ध्यान में रखा कि वर्तमान सरकार लोकतंत्र पर जिस प्रकार प्रहार कर रही है, वह अत्यंत चिंताजनक है.पंचायत और नगर निकाय चुनावों को टालना लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा अन्याय है. 4500 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा हुई, लेकिन ज़मीनी राहत कहीं दिखाई नहीं देती. जनता पूछ रही है; पैसा गया कहां? आपदा को बहाना बनाकर अपनी नाकामी को ढाल बनाना, और जनता के वोट देने के अधिकार से खिलवाड़ करना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को शोभा नहीं देता. जहां एक ओर चुनाव आयोग कह रहा है कि वह पूरी तरह तैयार है, वहीं सरकार के व्यवहार से साफ झलकता है कि वे जनता के बीच जाने से घबरा रही है."

समय पर चुनाव कराने से क्यों घबरा रही सरकार?

सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि, "लोकतंत्र का महत्व तभी है, जब समय पर हम चुनाव करवाते हैं. हमलोगों को पंचायत चुनाव पर फोकस करना चाहिए कि पंचायत चुनाव होने हैं कि नहीं. समझ में यह नहीं आ रहा है कि आखिर पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है. चुनाव सिंबल पर तो होने नहीं है तो घबराने की क्या बात है."

पंचायत चुनाव के लिए डिजास्टर एक्ट बहाना तो जश्न क्यों मनाना?

हिमाचल में पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू होने का हवाला देने पर पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने सूबे की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है. सत्ती ने कहा है कि, "अगर प्रदेश में स्थिति सामान्य नहीं है, सड़कें पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई हैं तो सरकार तीन साल का जश्न क्यों मनाने पर तुली हुई है. सरकार आखिर क्या दिखाना चाहती है. कई मंत्री कहते हैं कि सड़कें बहाल नहीं हो पाई हैं, स्थिति सामान्य नहीं है. तो फिर जश्न किस खुशी में मनाने जा रहे हैं. सभी जनता के द्वार तक जाएं, मशीनरी लगाएं. दो महीने का लक्ष्य निर्धारित कर जनता को सुविधा प्रदान करें."

जगत सिंह नेगी पर सत्ती का तंज

वहीं, हिमाचल के राजस्व मंत्री और किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी पर भी सतपाल सत्ती ने जमकर तंज कसा है. सत्ती ने कहा कि, "जगत सिंह नेगी आते तो किन्नौर से हैं, लेकिन व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे ऊना के हों जहां गर्मी अधिक पड़ती है. उन्हें बर्फ से सीखना चाहिए कि कैसे टिके रहने है. हमेशा गुस्से में ही रहते हैं नेगी साहब."

Last Updated : November 29, 2025 at 4:37 PM IST

संपादक की पसंद

