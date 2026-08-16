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जेल में बंद बेटे से मिलने आया था पिता, हाथ में थमा दी सफेद रंग की पुड़िया

ऊना: जिला के कारागार बनगढ़ में एक विचाराधीन बंदी से मुलाकात के बाद तलाशी के दौरान संदिग्ध सामग्री बरामद होने का मामला सामने आया है. जेल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस थाना मैहतपुर ने विचाराधीन बंदी और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जिला कारागार बनगढ़ के सहायक अधीक्षक ओंकार सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शुक्रवार को विचाराधीन बंदी प्रदीप कुमार निवासी लुधियाना (पंजाब) से मिलने उसका पिता बलवीर जेल पहुंचा था. निर्धारित प्रक्रिया के तहत दोनों की मुलाकात करवाई गई. मुलाकात समाप्त होने के बाद जब प्रदीप कुमार की मेन गेट पर जेल कर्मचारियों ने तलाशी ली, तो उसके पास से एक पुड़िया बरामद हुई. तलाशी के दौरान मिली सामग्री में बिना किसी लेबल की सफेद रंग की 50 गोलियां बरामद हुईं, जबकि एक अन्य पुड़िया में गोलियों को पीसकर बनाया गया सफेद चूर्ण पाया गया. सामग्री की प्रकृति संदिग्ध होने के कारण जेल प्रशासन ने तुरंत इसे कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी.

गेट पर तलाशी के दौरान पकड़ी गई पुड़िया

जेल प्रशासन ने मुलाकात के दौरान की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली. जांच में सामने आया कि बलवीर ने मुलाकात के दौरान उक्त सामग्री अपने बेटे को दी थी, जिसे प्रदीप कुमार ने अपने पास रख लिया था. बाद में मेन गेट पर नियमित तलाशी के दौरान यह सामग्री पकड़ ली गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल प्रशासन ने तत्काल पुलिस थाना मैहतपुर को सूचना देकर शिकायत दर्ज करवाई.