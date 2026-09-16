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सीएम सुक्खू ने हजारों छात्रों और युवाओं को दिलाई शपथ, नशे के खिलाफ ऊना में एंटी-चिट्टा वॉकथॉन

एंटी-चिट्टा वॉकाथॉन के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रसिद्ध बैंड 'हार्मनी ऑफ द पाइंस' ने भी प्रस्तुति दी. पुलिस बैंड की शानदार प्रस्तुति पर विद्यार्थी और युवा उत्साह से झूम उठे. कार्यक्रम में नशे के खिलाफ जागरूकता के साथ-साथ सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक संदेश दिया गया.

ऊना में सीएम सुक्खू ने हजारों युवाओं को दिलाई नशे के खिलाफ शपथ (ETV Bharat)

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "चिट्टा केवल एक नशा नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य और परिवारों की खुशियों के लिए गंभीर चुनौती है. सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से ही इस चुनौती का सामना किया जा सकता है. चिट्टा माफिया के खिलाफ लड़ाई में पूरा हिमाचल एकजुट होकर खड़ा है. जब समाज और युवा नशे के खिलाफ जागरूक होकर एकजुट हो जाते हैं तो नशा और नशा माफिया के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलती है".

ऊना: नशे के खिलाफ ऊना में एंटी-चिट्टा वॉकाथॉन आयोजित किया गया. इंदिरा गांधी खेल परिसर से आईएसबीटी तक आयोजित इस वॉकाथॉन में जिले भर से पहुंचे हजारों की संख्या में स्कूली विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और आम लोगों ने भाग लिया. इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर वॉकाथॉन में हिस्सा लिया. वहीं, वॉकाथॉन से पहले आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने हजारों विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी नशे से दूर रखने की शपथ दिलाई.

प्रसिद्ध बैंड 'हार्मनी ऑफ द पाइंस' की धुन पर थिरकते युवा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से जेन-जी और युवाओं का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि 35 से 40 डिग्री तक तापमान और करीब दो किलोमीटर की वॉकाथॉन के बावजूद हजारों बच्चे, युवा और माताएं-बहनें इस अभियान का हिस्सा बनीं. ऊना में उमड़ा जनसैलाब इस बात का संकेत है कि हिमाचल का समाज नशे की समस्या को लेकर गंभीर और जागरूक हो चुका है.

हजारों स्कूली छात्र एंटी-चिट्टा वॉकथॉन में हुए शामिल (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ केवल सरकार के स्तर पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है. इसके लिए परिवार, स्कूल, कॉलेज, पंचायत और समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी भूमिका निभानी होगी. युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें खेल, शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी-चिट्टा अभियान केवल एक दिन या एक आयोजन तक सीमित नहीं रहेगा. यह अभियान प्रदेश के हर गांव, हर पंचायत, हर स्कूल और हर कॉलेज तक पहुंचाया जाएगा. यह सरकार का महज औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल को नशे के खिलाफ एकजुट करने वाला जन-अभियान है. जब तक प्रदेश से नशे की समस्या के खिलाफ निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ी जाती, तब तक यह अभियान जारी रहेगा.

एंटी-चिट्टा वॉकथॉन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने समाज के सभी वर्गों से इसमें सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टा केवल नशा नहीं है, बल्कि यह बच्चों के सपनों, परिवारों की खुशियों और हिमाचल के भविष्य पर हमला है. नशे के कारण कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं और युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है. ऐसे में समाज को मिलकर नशे के खिलाफ मजबूत वातावरण तैयार करना होगा.

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