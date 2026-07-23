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मंगेतर से मिलने गई युवती की मिली लाश, दो महीने बाद होनी थी शादी

युवती के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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ऊना में मिली युवती की लाश (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 8:44 PM IST

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ऊना: ऊना जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है. गगरेट उपमंडल के अम्बोआ गांव में चार दिन से लापता 26 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर से कुछ दूरी पर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. जिस परिवार में दो महीने बाद शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक मातम छा गया. परिजनों ने युवती की हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर पहलू से जांच शुरू कर दी है.

शादी की तैयारियों के बीच अचानक लापता हुई वैशाली

जानकारी के अनुसार, अम्बोआ गांव की रहने वाली वैशाली की शादी करीब दो महीने बाद डंगोह निवासी सेना के एक जवान से तय हुई थी. घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और परिवार खुशियों में डूबा था. बताया जा रहा है कि 19 जुलाई को वैशाली अपने मंगेतर से मिलने गई थी, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी. परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश की और लगातार मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद मिला. काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने पर परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पहले गुमशुदगी का मामला दर्ज किया. बाद में परिस्थितियों को देखते हुए अपहरण से संबंधित धाराएं भी जोड़ दी गईं और जांच का दायरा बढ़ाया गया. इसी बीच वीरवार सुबह ग्रामीणों ने युवती का शव घर से कुछ दूरी पर पड़ा देखा. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल को सील किया और जांच शुरू कर दी.

फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए अहम सबूत

घटनास्थल से युवती का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, जिसे तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल, लोकेशन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है. वहीं रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब (RFSL) की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस को उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच से मौत की असली वजह सामने आ सकेगी.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

युवती की मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों का कहना है कि यह सामान्य मौत नहीं बल्कि हत्या का मामला लगता है. उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने और उन्हें सख्त सजा दिलाने की मांग की है. गांव में भी घटना के बाद शोक और आक्रोश का माहौल है.

ऊना के पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की हर पहलू से गंभीरता से जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जांच पूरी होने से पहले किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

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