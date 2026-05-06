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बटना लगवाते लगवाते शादीशुदा प्रेमी के साथ दुल्हन फरार, देखते रह गए रिश्तेदार और लोग

ऊना: हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के तहत आते उपमंडल अंब के एक गांव में शादी की खुशियां सन्नाटे में बदल गई, जहां शहनाई की गूंज के साथ रस्मे निभाई जा रही थी वहां अब एकदम खामोशी है. रिश्तेदार घरों की ओर लौट रहे हैं.

अंब के एक गांव में शादी की तैयारियां अपने अंतिम चरण में थीं. दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्षों के घरों में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा हुआ था. रस्मों-रिवाजों के अनुसार, घर की महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं और दुल्हन को हल्दी (बटना) लगाने की रस्म निभाई जा रही थी. घर के आंगन में हंसी-मजाक का दौर चल रहा था और हर कोई आने वाली बारात के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त था. इसी गहमागहमी के बीच अचानक दुल्हन कहीं गायब हो गई. काफी देर तक जब वो वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं लगा.

प्रेम प्रसंग का निकला मामला

जैसे-जैसे वक्त बीता, बात पूरी तरह फैल गई. पता चला है कि युवती का पहले से ही किसी शादीशुदा युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. परिजनों ने अपनी तरफ से रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन युवती के मन में कुछ और ही चल रहा था. बताया जा रहा है कि युवती और उसका प्रेमी लगातार संपर्क में थे. बटना (हल्दी) की रस्म के दौरान दुल्हन घर से फरार हो गई, जैसे ही दुल्हन के फरार होने की खबर पुख्ता हुई, दूल्हा पक्ष के लोग स्तब्ध रह गए, जिस घर में बारात के स्वागत की तैयारी थी, वहां अब बदनामी और अपमान का बोझ महसूस किया जा रहा है. घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है. लड़की के परिजनों ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया. अंब पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है.