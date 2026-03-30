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हिमाचल में 3 साल की मासूम से दरिंदगी, पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

3 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

बच्ची के साथ दरिंदगी
बच्ची के साथ दरिंदगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 12:37 PM IST

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अम्ब/ऊना; हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के अम्ब उपमंडल में मानवता को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक गांव में मात्र 3 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्परता से कार्रवाई शुरू कर दी है और अज्ञात आरोपी के खिलाफ पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

पूजा के बहाने बुलावा, फिर मासूम के साथ हैवानियत

घटना की पृष्ठभूमि बेहद विचलित करने वाली है. पीड़ित बच्ची की मां की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह घटना 27 मार्च की सुबह की है. नवरात्रि का अंतिम दिन होने के कारण पड़ोस का ही एक व्यक्ति महिला की दो बेटियों को कन्या पूजन के लिए अपने घर ले गया था. कुछ देर बाद, महिला को सूचना मिली कि उसकी छोटी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है. घबराई हुई मां जब मौके पर पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी 3 साल की बेटी लहूलुहान और दर्द से कराह रही थी. वह तुरंत अपने पति के साथ उसे नजदीकी अस्पताल ले गई.

डॉक्टर के खुलासे से उड़े मां-बाप के होश

अस्पताल में प्राथमिक जांच के दौरान डॉक्टरों ने जो बताया, उसने मां के पैरों तले जमीन खिसका दी. डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि बच्ची के शरीर पर मौजूद चोटें किसी सड़क हादसे की नहीं हैं, बल्कि उसके साथ यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) किया गया है. सच्चाई सामने आने के बाद परिजन तुरंत बच्ची को लेकर क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचे, जहां फिलहाल मासूम का उपचार चल रहा है और उसकी स्थिति पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं.

पुलिस की कार्रवाई और अज्ञात के खिलाफ मामला

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. डीएसपी अम्ब अनिल पटियाल ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. हालांकि, मां ने अभी तक किसी को नामजद नहीं किया है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. साक्ष्यों को जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम और मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लिया जा रहा है.

डीएसपी अनिल पटियाल ने कहा, "पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है. आरोपी की पहचान और तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. कानून अपना काम कर रहा है और दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा." इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष है. लोग आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और उसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घिनौनी वारदात दोबारा न हो.

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