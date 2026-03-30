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हिमाचल में 3 साल की मासूम से दरिंदगी, पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

अम्ब/ऊना; हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के अम्ब उपमंडल में मानवता को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक गांव में मात्र 3 साल की मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्परता से कार्रवाई शुरू कर दी है और अज्ञात आरोपी के खिलाफ पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

पूजा के बहाने बुलावा, फिर मासूम के साथ हैवानियत

घटना की पृष्ठभूमि बेहद विचलित करने वाली है. पीड़ित बच्ची की मां की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह घटना 27 मार्च की सुबह की है. नवरात्रि का अंतिम दिन होने के कारण पड़ोस का ही एक व्यक्ति महिला की दो बेटियों को कन्या पूजन के लिए अपने घर ले गया था. कुछ देर बाद, महिला को सूचना मिली कि उसकी छोटी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है. घबराई हुई मां जब मौके पर पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी 3 साल की बेटी लहूलुहान और दर्द से कराह रही थी. वह तुरंत अपने पति के साथ उसे नजदीकी अस्पताल ले गई.

डॉक्टर के खुलासे से उड़े मां-बाप के होश

अस्पताल में प्राथमिक जांच के दौरान डॉक्टरों ने जो बताया, उसने मां के पैरों तले जमीन खिसका दी. डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि बच्ची के शरीर पर मौजूद चोटें किसी सड़क हादसे की नहीं हैं, बल्कि उसके साथ यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) किया गया है. सच्चाई सामने आने के बाद परिजन तुरंत बच्ची को लेकर क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचे, जहां फिलहाल मासूम का उपचार चल रहा है और उसकी स्थिति पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं.