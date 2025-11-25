ETV Bharat / state

गोरखपुर ITM इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बनाई AI चूड़ी; हिंसा की शिकार महिलाओं की मददगार

गोरखपुर ITM इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बनाई AI चूड़ी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है. इस दिन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में बीसीए सेकेंड ईयर के 4 छात्र रवि प्रताप सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, सृष्टि दूबे और दृष्टि यादव ने मिलकर ऐसी चूड़ी तैयार की है, जो घरेलू हिंसा रोकने में मददगार साबित हो सकती है. छात्रा सृष्टि दुबे ने बताया कि पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा बढ़ रही है. यह दुर्भाग्यपूर्ण भी है. ऐसे में हमने इस चूड़ी को तैयार किया है. इसे लोग अपनी बेटियों, बहनों की शादी में गिफ्ट कर सकते हैं. सृष्टि ने बताया यह चूड़ी महिला के साथ गलत होने जैसे मारपीट या किसी भी तरह की घरेलू हिंसा होने पर घटना का ऑडिओ-वीडियो सबूत के तौर पर इकठ्ठा करने में मदद करती है. चूड़ी बनाने में ब्लूटूथ नैनो मॉड्यूल का इस्तेमाल. (Video Credit: ETV Bharat)