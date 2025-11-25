ETV Bharat / state

गोरखपुर ITM इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बनाई AI चूड़ी; हिंसा की शिकार महिलाओं की मददगार

चूड़ी बनाने में ब्लूटूथ नैनो मॉड्यूल, ब्लू रेड लाइट, एसडी कार्ड रीडर, बैटरी, माइक्रोफोन, इत्यादि का इस्तेमाल किया गया है.

गोरखपुर ITM इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बनाई AI चूड़ी.
गोरखपुर ITM इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बनाई AI चूड़ी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 12:02 PM IST

गोरखपुर: संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है. इस दिन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में बीसीए सेकेंड ईयर के 4 छात्र रवि प्रताप सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, सृष्टि दूबे और दृष्टि यादव ने मिलकर ऐसी चूड़ी तैयार की है, जो घरेलू हिंसा रोकने में मददगार साबित हो सकती है.

छात्रा सृष्टि दुबे ने बताया कि पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा बढ़ रही है. यह दुर्भाग्यपूर्ण भी है. ऐसे में हमने इस चूड़ी को तैयार किया है. इसे लोग अपनी बेटियों, बहनों की शादी में गिफ्ट कर सकते हैं.

सृष्टि ने बताया यह चूड़ी महिला के साथ गलत होने जैसे मारपीट या किसी भी तरह की घरेलू हिंसा होने पर घटना का ऑडिओ-वीडियो सबूत के तौर पर इकठ्ठा करने में मदद करती है.

चूड़ी बनाने में ब्लूटूथ नैनो मॉड्यूल का इस्तेमाल. (Video Credit: ETV Bharat)

दृष्टि यादव ने बताया इस चूड़ी में 64GB का स्टोरेज है. घरेलू हिंसा रोकने के साथ यह चूड़ी छेड़खानी करने वालों को भी सबक सिखाएगी. इस वुमन सेफ्टी चूड़ी में 3 से 5 फैमिली मेंबर्स के मोबाइल नंबर सेट करके लाइव लोकेशन भी सेंड की जा सकती है.

छात्रा ने बताया इस चूड़ी में हिडन माइक्रोफोन भी लगा है. इसके माध्यम से घटनास्थल की ऑडियो लड़की के फैमली मेंबर के मोबाइल में रिकॉर्डिंग की जा सकती है. छात्रा ने बताया चूड़ी को बनाने में हमने ब्लूटूथ नैनो मॉड्यूल, ब्लू रेड लाइट, एसडी कार्ड रीडर, बैटरी, माइक्रोफोन, इत्यादि का इस्तेमाल किया है.

छात्रों की इस उपलब्धि पर संस्थान के निदेशक डॉ. एनके सिंह ने बताया कि कॉलेज के इनोवेशन सेल टीम के साथ मिलकर हमारे छात्र नवाचार के क्षेत्र में आग बढ़ रहे हैं. देश और समाज के लिए उपयोगी उपकरण बनाने में लगातार कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं.

इस बार भी छात्र और छात्राओं ने महिलाओं के प्रति बढ़ती घरेलू हिंसा को रोकने के लिये AI चूड़ी का अविष्कार किया है. यह महिला हिंसा को रोकने ने मददगार साबित हो सकती है.

