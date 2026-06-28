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UNO के चावल विशेषज्ञ डॉ. आरसी चौधरी बोले-3000 साल पुराना 'काला नमक' चावल का इतिहास

'काला नमक' चावल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: बढ़ती गर्मी के बीच चावल उत्पादन के लिए पानी की खूब आवश्यकता महसूस होती है. किसानों के संकट की भी बात होती है. इस साल भी अल नीनो इफेक्ट और सूखे की आहट महसूस की जा रही है. ऐसे में ETV भारत ने UNO में चावल विशेषज्ञ के तौर पर सेवा देने वाले कृषि वैज्ञानिक पद्मश्री डॉ. आरसी चौधरी से बातचीत की. पद्मश्री डॉ. आरसी चौधरी ने भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में पहचान रखने वाले 'काला नमक' चावल के उत्पादन को लेकर कहा कि इस चावल का इतिहास करीब 3000 साल पुराना है. यह विपरीत मौसम में भी उगता है और अच्छी पैदावार देता है. रही बात ऐसे चावलों की जिसे हर किसान पैदा करता है, तो उसे मौसम के प्रतिकूल असर को झेलना पड़ता है. उन्होंने यह भी कहा कि अलनीनो और मौसम विज्ञानियों के अनुमान के साथ कम चलें और पैदावार के लिए खुद के जरूरी उपाय करते रहें. उन्होंने कहा पानी की अधिकता से पैदा होने वाली इस उपज को लेकर देश स्तर पर बड़ी पहल की जरूरत है. निर्यात प्रोत्साहन पर भी काम होना चाहिए. UNO के चावल विशेषज्ञ डॉ. आरसी चौधरी. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने काला नमक चावल की विशेषता की चर्चा करने से पहले विभिन्न प्रकार के अन्य चावलों के उत्पादन के बारे में बताया कि इनका उत्पादन घटा नहीं बल्कि निर्यात प्रोत्साहन में कमी से किसान चावल के उत्पादन में लागत के साथ हिम्मत भी कम लग रहा है. मोटा चावल अब मंसूरी चावल के मूल्य तक अपनी पहुंच बना चुका है. टूटे हुए चावल की डिमांड एथेनॉल प्लांट में बढ़ी हुई है. एक कुंतल चावल में 12 से 13% टूटा चावल निकलता है. बताया यह भी जा रहा है कि ऐसे प्लांट संचालकों ने सरकारी विभागों से खराब चावल खरीद लिए थे. मौजूदा दौर किसानों को प्रोत्साहित करने वाला इसलिए हुआ है, क्योंकि इसमें समर्थन मूल्य बढ़ा है और किसान अधिक वैरायटी वाली बुवाई कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतों में 7% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. अगस्त और सितंबर लेन पीरियड होता है, ऐसे में चावल की कीमतें पूरी तरह से कारोबारी के नियंत्रण होती हैं. उन्होंने किसानों से अपील किया है कि बारिश के भरोसे फसल को छोड़ेंगे तो पैदावार प्रभावित हो सकती है. इसलिए अच्छी किस्म के बीज का उपयोग करें. लागत अधिक आएगी तो उत्पादित फसल की भी अधिक कीमत मिलेगी. उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के 11 जिलों में विशेष जोर दिया जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र संघ से 2002 में बाहर निकलने के बाद उन्होंने सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक के उत्पादन पर अपनी कोशिशें प्रारंभ कीं.