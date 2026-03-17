जगपुरा में 832 फ्लैट की उम्मेदपुरा योजना लॉन्च: 4.48 लाख में EWS और 10.73 लाख में मिलेगा LIG का फ्लैट
आवासीय योजना के लिए आवेदन 16 अप्रैल तक किए जा सकते हैं. आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद लॉटरी निकाली जाएगी.
Published : March 17, 2026 at 1:32 PM IST
कोटा: कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) ने मंगलवार को जगपुरा एरिया में सुधा मेडिकल कॉलेज के नजदीक उम्मेदपुरा आवासीय योजना लॉन्च की. गरीबों को स्वयं का मकान दिलाने के उद्देश्य से अफोर्डेबल आवास योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) और अल्प आय वर्ग (LIG) कैटिगरी के लोगों को मकान आवंटित किए जाएंगे. योजना की लॉन्चिंग के बाद ही पंजाब नेशनल बैंक की सभी शाखाओं में इसके फॉर्म मिलना शुरू हो गए. लॉन्चिंग के मौके पर संभागीय आयुक्त और केडीए अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल, आयुक्त ममता तिवारी, सचिव मुकेश चौधरी, निदेशक अभियांत्रिकी रविंद्र प्रकाश माथुर और सलाहकार परमानंद गोयल सहित अन्य लोग मौजूद रहे.
केडीए की कार्यवाहक आयुक्त ममता तिवारी ने बताया कि झालावाड़ रोड नेशनल हाईवे पर सुधा मेडिकल कॉलेज के नजदीक जगपुरा में 832 फ्लैट की यह योजना है. इसमें ग्राउंड प्लस 3 (G+3) के फ्लैट बनाए जाएंगे. जिसमें 544 फ्लैट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हैं, जबकि 288 एलआईजी कैटेगरी में हैं. पंजाब नेशनल बैंक की सभी शाखाओं फॉर्म मंगलवार से मिलना शुरू हो गए. फॉर्म 16 अप्रैल तक भरे जाएंगे. इच्छुक आवेदक तय समय सीमा में इन आवेदनों को कर सकते हैं.
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आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद लॉटरी निकाली जाएगी और उसके बाद मकान आवंटित कर दिए जाएंगे. ममता तिवारी ने यह भी बताया कि इस योजना का शिलान्यास लोकसभा स्पीकर होम बिरला ने डेढ़ महीने पहले कर दिया था. जिसके बाद यहां पर काम भी शुरू हो गया है और इस योजना को हम साल 2027 तक जमीन पर लेकर आ जाएंगे, ताकि आवंटी को उनका स्वयं का मकान मिल सके.
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इतनी देनी होगी कीमत: ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मकान 6.98 लाख रुपए का है, इसमें भारत सरकार की प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2.5 लाख की सब्सिडी दी जाएगी. इस तरह यह मकान 4.48 लाख रुपए का पड़ेगा. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट का सुपर बिल्ट अप एरिया 326 स्क्वायर फीट है. जबकि एलआईजी फ्लैट की कीमत 10.73 लाख रुपए है. इसका सुपर बिल्ट अप एरिया 500 स्क्वायर फीट है. इस श्रेणी के फ्लैट में बैंक ब्याज की छूट देंगे. दोनों ही तरह के फ्लैट में दो कमरे, लेटबाथ, किचन रहेंगे. दोनों ही स्कीम बैंक लोन व किश्त के रूप में ले सकेंगे. ईडब्ल्यूएस में तीन लाख सालाना इनकम वाले आते हैं, जबकि एलआईजी में 3 से 6 लाख रुपए सालाना आय वाले आते हैं. कोटा विकास प्राधिकरण 37 हजार स्क्वायर फीट एरिया में इस योजना को 38 करोड़ में तैयार कर रहा है. फ्लैट बनाकर तैयार होने के बाद इनकी कुल कीमत 70 करोड़ के आसपास रहेगी.