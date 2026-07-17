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महतारी वंदन योजना की 1 लाख महिलाएं मृत ,मंत्री का जवाब सुन उमेश पटेल हैरान, कहा अब मैं क्या ही पूछूं

लक्ष्मी राजवाड़े ने उमेश पटेल के सवाल पर कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत 55 हजार से ज्यादा लोग फॉर्म भरने के बाद अलग-अलग कारणों से अपात्र मिले हैं.इनका भुगतान जांच के बाद रोका गया है.वहीं 1 लाख 55 हजार 655 लोगों के बारे में राजवाड़े ने बताया कि इनमें से कई लोगों का ईकेवाईसी नहीं हुआ हैं इस वजह से इनका वर्तमान में भुगतान रोका गया है.

रायपुर : विधानसभा में महतारी वंदन योजना को लेकर उमेश पटेल ने सवाल पूछा. उमेश पटेल ने ईकेवाईसी से वंचित और अपात्र हितग्राहियों की सूची मांगी थी.जिस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने उमेश पटेल को डाटा उपलब्ध कराया.लेकिन जब उमेश पटेल ने संबंधित डाटा को लेकर लक्ष्मी राजवाड़े से प्रश्न किए तो वो सवालों में उलझती नजर आई. जो जवाब लक्ष्मी राजवाड़े दे रही थी वो उमेश पटेल के समझ में नहीं आ रहा था.वहीं दूसरी तरफ जो सवाल उमेश पटेल पूछ रहे थे वो लक्ष्मी राजवाड़े समझ नहीं पा रही है.

इसके बाद उमेश पटेल के सवाल में राजवाड़े ने बताया कि इस योजना में अपात्र लोग 2 फीसदी हैं. जबकि ई केवाईसी के बारे में दोबारा कहा कि 55 हजार लोगों का नहीं हुआ है.जिन्हें 30 जुलाई तक का समय दिया गया है. इस जवाब के बाद जब फिर से उमेश पटेल ने पूछा कि 55 हजार आपने ईकेवाईसी बता दिया है तो बाकी बचे 1 लाख लोगों का पैसा क्यों रोका गया है.इस बार राजवाड़े ने जो जवाब दिया उससे हर कोई चौक गया.राजवाड़े ने कहा कि 1 लाख महिलाएं मृत हैं. यानी महतारी वंदन योजना में अब तक 1 लाख महिलाएं मृत हैं.इस जवाब से उमेश पटेल भी हैरान हो गए और अध्यक्ष महोदय से कहा कि माननीय मैं इससे सरल तरीके से नहीं पूछ सकता हूं.जो मैं पूछना चाह रहा हूं आप ही उसका जवाब दे दीजिए.

मंत्री जी नहीं दे पाई महतारी वंदन पर जवाब (ETV BHARAT CHATTISGARH)

जवाब नहीं मिलने पर सदन से किया बहिर्गमन

उमेश पटेल को अध्यक्ष ने कहा कि माननीय मंत्री जी आपको जवाब उपलब्ध करा देंगी. आप चिंता ना करें शायद यहां सवाल और जवाब समझने का फेर है.अध्यक्ष से आग्रह करने के बाद उमेश पटेल ने आखिरी सवाल पूछा कि महतारी वंदन योजना का पोर्टल फिर कब खुलेगा.इस पर राजवाड़े ने कहा कि आपने किए हुए वादे पूरे नहीं किए हमने जब किया है तो उसे पूरा करेंगे.माननीय विष्णुदेव साय जल्द ही पोर्टल खोलेंगे. इस पर उमेश पटेल ने ऐतराज जताया और कहा कि विभाग आपका है और इसका फैसला मुख्यमंत्री लेंगे. इस जवाब के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया.

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